Врач развеял мифы о ряде запретов для беременных женщин

В современном мире человека подстерегает масса опасностей. А женщины в период беременности стараются ограничить себя от всего, что может навредить их ребенку. О том что можно делать будущим мамам, а от чего лучше отказаться рассказала акушер-гинеколог Коломенского перинатального центра Гульнара Типаева.

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«Первый и самый популярный миф – нельзя стричь и красить волосы. Возможно когда-то давно, когда использовались агрессивные красящие вещества, от походов к парикмахеру следовало воздержаться. Но сейчас мы не видим препятствий для беременной женщины сходить в салон. Наоборот, хорошее настроение от новой прически пойдет на пользу и будущей маме, и малышу», - рассказала специалист.

Доктор Типаева уверена, что в период вынашивания плода женщина может заниматься спортом, ей будет полезно поднимать руки, наклоняться и приседать, правда все движения нужно совершать умеренно и без дополнительных весовых нагрузок. Бег тоже не повредит будущему малышу, особенно если его мать до беременности занималась этим видом спорта. Конечно, все физические нагрузки должны согласовываться с ведущим беременность акушером-гинекологом.

По мнению врача, в период вынашивания ребенка необходимо сбалансированно питаться и лучше включить в рацион мясо, рыбу, свежие фрукты с овощами, а не чипсы с газировкой, поскольку излишний вес вреден и малышу и его маме.