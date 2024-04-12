Стало известно, какое автокресло губит детей

В свете недавнего открытия касательно опасности, связанной с известным брендом детских автокресел, Нидерландский автомобильный клуб (ANWB) выступил с предупреждением касательно модели Peg Perego Viaggio Twist + Base Twist. Это предостережение последовало за тем, как кресло не прошло тесты на фронтальное столкновение, что привело к немедленной приостановке его продаж.

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В процессе испытаний, организованных ANWB, кресло Peg Perego Viaggio Twist на базе Twist проявило значительные недостатки. В частности, при фронтальном столкновении и установке кресла против направления движения оно отсоединялось от базы из-за поломки одной из опорных конструкций, что приводило к его полному отсоединению от системы Isofix и увеличивало риск получения травм ребенком, пишет 32CARS.RU.

Ситуация оставалась критической и при установке кресла в направлении движения: обнаруживался аналогичный дефект с обрывом опоры, что приводило к трещинам в корпусе кресла и, в некоторых случаях, к выбросу манекена либо на переднее сиденье, либо в сторону потолка транспортного средства.

Производитель кресла, итальянская компания Peg Perego, был уведомлен ANWB о результатах проведенных тестов. В ответ компания выразила намерение провести собственное исследование для определения необходимых действий. До момента выяснения обстоятельств и обеспечения безопасности маленьких пассажиров, продажи указанной модели автокресла были остановлены.