Психолог призвала не ругать детей за ошибки
Любые оплошности — неизбежная часть обучения и взросления. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.
«Нам родители, а им их родители и так далее, запрещают совершать ошибки. Это считается очень плохо. У нас вся система образования оценочная. Если ты допускаешь ошибку, тебе снижают оценку. Если снижают оценку, соответственно, ты хуже учишься. Негативная история, связанная с ошибкой, она встроена. Родители тоже не любят, когда ребёнок ошибается, хотят, чтобы он сразу делал правильно, даже когда на велосипеде учат кататься или на коньках. Родитель огромное количество раз высказывает ребёнку раздражение: «Куда ты поехал? Куда ты заваливаешься? Я же сказал так!», — всё это записывается в детстве. Этого делать нельзя. В результате в детском возрасте мы приучаемся бояться ошибок. Ошибка — неизбежная часть обучения, совершенствования, взросления. Без допущения определённого количества ошибок мы не можем созреть. Спортсмены без ошибок не могут стать олимпийскими чемпионами, они через них только совершенствуются. Есть очень работающая схема: забрать из негативной ситуации, которая случилась, весь опыт, даже если ситуация была очень болезненная. Опыт поможет осознать, в чём была ошибка и дальше забыть об этом. Дальше можно продолжать работать в той же самой сфере».