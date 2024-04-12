Психолог дала советы, как общаться с подростками

Психолог Наиля Бирарова рассказала о том, что психология ребенка во время периода переходного возраста крайне мягкая и ранимая. Если родители критикуют и дают отрицательные отзывы, то ребенок может закрываться в себе и искать других компаний.

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По словам Бираровой, переходный возраст начинается около 8–10 лет, но многие думают, что позже.

— Родителю в этот момент не нужно проявлять себя как надсмотрщик. Очень важно соблюдать субординацию и при этом быть для ребенка другом, — посоветовала специалист, — рассказала психолог в интервью NEWS.ru.

Она также указала, что родители в то же время должны работать над собой, так как их внутренние противоречия могут повлиять на ребенка. Для этого она посоветовала обратиться к психологу, который мог бы помочь с разрешением этих проблем.

— Важно ребенка отслеживать и мудро направлять, а для этого нужно самому быть мудрым, — заключила Бирарова.

Чтобы дети не выросли инфантильными и неприспособленными, их с ранних лет нужно воспитывать в ответственности и дисциплине. Об этом рассказала психолог Жанна Сугак, передает «360».