Эксперт оценил решение убрать уроки обществознания у 6-8-х классов

Увеличение количества часов преподавания истории — это ожидаемое и положительное решение, заявил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта.

«Во-первых, школьная программа включает в себя два больших раздела — Историю России и Всеобщую Историю. Оба эти раздела предмета трудно полноценно выучить, не имея большого количества времени. История — это предмет, который учит критически мыслить, анализировать, формирует гражданскую позицию. Если будет увеличено количество часов, это позволит рассмотреть больше форматов преподавания, больше тем, позволит ученикам дискутировать и рассуждать», — объяснил он.

По словам эксперта, уменьшение количества часов обществознания в школах также хорошая практика, потому что хорошее преподавание истории на самом деле закрывает большую часть тем по обществознанию. Хороший курс истории позволяет рассматривать много общественных явлений в их динамике.

«Кроме того, ранее курс обществознания до 9 класса включал в себя множество общих и абстрактных тем, которые могли показаться сложными школьнику средней, а не старшей школы. В старших же классах как раз можно изучать более философские вопросы и обсуждать абстрактные категории, политологические и экономические конструкты», — добавил Мушта.

Таким образом, с точки зрения социально-гуманитарного образования, изменения положительные, поскольку более усиленная база истории дает лучшее понимание обществознания, резюмировал методист.

Согласно приказу Минпросвещения РФ, с 1 сентября 2025 года количество часов, отведенных для уроков истории, будет увеличено с 340 до 476. Также, из школьной программы 6-8-х классов уберут уроки обществознания; предмет будут преподавать с 9 класса.