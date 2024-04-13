Биолог: черемуху нельзя дарить детям и беременным

Знакомый многим россиянам запах черемухи объясняется пруназином, содержащимся в листьях, коре, плодах и цветах растения, рассказал NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов. Эксперт подчеркнул: из-за содержащихся в растении алкалоидов эти цветы особо опасны для детей и беременных.

© unsplash

Любимый многими запах связан с наличием пруназина — гликозида, который содержится в листьях, коре, плодах и цветах черемухи. Это вещество токсично для человека. В помещении аромат вызывает интоксикацию, проявляющуюся головной болью и тошнотой. Если это произошло, уберите черемуху из помещения, где находится больной, и проветрите его, а лучше выйдите на свежий воздух, — добавил Наполов.

Терапевт Станислав Ионов ранее рассказал, что аллергический насморк отличается от простудного исключительно прозрачной слизью. Эксперт объяснил, что при ОРВИ данное состояние делится на три стадии: водянистые выделения, затем прозрачные, а потом гнойные.

Он напомнил, что при аллергическом насморке всегда должен быть аллерген, например пыльца или цветущие растения. По его словам, пух тополей, вопреки распространенному мнению, не вызывает аллергии, однако хорошо адсорбирует пыльцу и распространяет ее.