В черном теле и ежовых рукавицах: как звезды воспитывают своих детей

Дети знаменитостей, которые зарабатывают свои миллионы и миллиарды, наверняка растут в окружении мамушек и нянюшек и любой их каприз тут же исполняется? Как бы не так! Многие звезды слывут весьма строгими родителями, так что запретов в их жизни чуть ли не больше, чем у наших с вами детей. Расскажите им об этом, когда в следующий раз они будут жаловаться на свою нелегкую участь.

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Детям Кортни Кардашьян не разрешают пользоваться микроволновкой

Звезда реалити-шоу написала о своем решении не пользоваться этим кухонным прибором: «Когда у меня родился Мейсон, я провела много исследований, связанных со здоровьем, и решила избавиться от микроволновки, когда прочитала, что токсины из пластиковых контейнеров могут попадать в пищу при повторном нагревании». Так и едят еду холодной, бедные дети?

Детям Карди Би и Оффсета не разрешают оставаться ночевать у друзей

Рэперша рассказала, что мама никогда не разрешала ей ночевать у друзей, поэтому Карди прогуливала школу, чтобы отрываться. «Моя мама пыталась остановить меня от всего этого, но я просто научилась отлично врать. Я вступила в банду. Если бы она разрешала мне гулять так часто, как я хотела, я бы, наверное, умерла или порезала себе лицо. Или стала бы матерью-подростком». Она придерживается маминого правила и со своими детьми, запрещая им оставаться на ночь вне дома.

Дочери Киры Найтли не разрешали смотреть «Золушку» и «Русалочку»

Актриса рассказала, что не приемлет эти диснеевские фильмы. «Золушка» запрещена, потому что она ждет, пока богатый парень спасет ее. Не надо. Спасай себя сама". Аналогично, она не считает Ариэль хорошим примером для подражания.

«Песни и любовь это замечательно, но не надо лишать себя голоса ради мужчины».

Детям Дженнифер Лопес разрешено пользоваться электроникой только по воскресеньям

Джей Ло рассказала о воскресном дне в своем доме: «Все начинается с позднего завтрака. Мы спим допоздна. А потом они могут поиграть на гаджетах, потому что на неделе они не могут пользоваться своими iPad’ами. Или играть в видеоигры, или что-то такое еще, потому что сейчас школьное время. И они должны хорошо учиться, и тогда они получат эту возможность. Это я придумала, чтобы они могли работать над этим и вести себя хорошо!»

Детям Дрю Бэрримор не разрешают сниматься

«Я не позволю им быть детьми-актерами», — сказала она.

«Это не их путь… Можете ли вы представить меня в роли мамы, которая толкает своих детей в актеры? Этого не будет».

Но Дрю заявила, что поддержит своих детей, когда они станут взрослыми.

Дети Мэттью Макконахи и Камилы Алвес должны говорить по-португальски

Родной язык бразильянки Камилы — португальский, и пара не раз говорила о своем желании, чтобы дети были двуязычными. Мэттью рассказал об их обучении. «Они уже очень прилично говорят, но в некоторые дни они занимаются португальским по пять часов в день, готовясь к поездке к своей семье в Бразилию».

Мила Кунис и Эштон Катчер не дарят своим детям подарки на Рождество

Мила сказала: «Наша традиция — никаких подарков детям. Это делают бабушка и дедушка. Ребенок перестает ценить один подарок. Они даже не знают, чего хотят получить; они просто ждут всякой ерунды». Актриса не раз говорила о том, что ее дети не должны вырасти избалованными и самодовольными: «Мы сказали нашим родителям: „Мы умоляем вас. Если вы должны ей что-то подарить, выберите один подарок. В противном случае мы хотели бы, чтобы это было благотворительное пожертвование — на детскую больницу или на домашнее животное, или на что хотите“.

Детям Меган Фокс разрешено смотреть только кино, но не телевизор

Актриса не любит, когда дети смотрят телевизор. „Я разрешаю им смотреть фильмы и все“, — сказала она.

„В фильмах есть начало, середина и конец. Это линейно. Есть четкая история. Я думаю, что это совсем другое, чем просто посадить ребенка перед телевизором. Их просто бомбардируют всеми этими новостями и шоу“.

Джейсон Момоа не разрешает своим детям смотреть его ранние работы

„Они должны увидеть многое из того, что делал папа. Но то, что было в начале моей кинокарьеры, под запретом (примечание: и что там такого, в этих "Спасателях Малибу“, разве что Памела в красном купальнике?). Но вы можете увидеть новые фильмы».

Он также заявил, что «Игра престолов» тоже запрещена. Бедные дети!

Мадонна требует от своих детей идеального порядка в комнатах

Поп-звезда рассказала, как она мотивировала свою дочь подбирать одежду. Если Лурдес оставляла ее на полу, «мы забирали всю ее одежду и убирали подальше, и она должна была вернуть все свои вещи обратно, если ее комната была идеально чистой», — сказала Мадонна.

«Каждый день она ходила в школу в одном и том же наряде, пока не усвоила урок».

И наконец, детям Гвинет Пэлтроу не разрешали смотреть телевизор на английском языке

Актриса рассказала, что разрешает своим детям смотреть телевизор только в том случае, если передачи идут на испанском или французском языках. По-английски, видите ли, они и так уже говорят прекрасно.