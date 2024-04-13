Кожевникова рассказала о трудностях в воспитании детей

Актриса Мария Кожевникова вместе с супругом, бизнесменом Евгением Васильевым, воспитывает четверых детей. В личном блоге звезда сериала «Универ» призналась, что столкнулась с трудностями из-за того, что ее сыновья решили профессионально заниматься большим спортом.

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«Дорогие родители, когда вы выбираете с детьми профессиональный спорт, знайте изначально, что у вас не будет ни одного выходного. Никогда. Вот просто никогда. А если у вас не один ребенок, а несколько, то жизнь у вас очень-очень веселая будет», — обратилась к подписчикам Мария Кожевникова.

Напомним, в 2013 году Мария Кожевникова обвенчалась с бизнесменом Евгением Васильевым, однако свои отношения пара до сих пор не узаконила.

«У нас с мужем было только венчание. На Руси все только венчались. Не было никаких штампов в паспорте. Перед Богом больше ответственности», — объясняла актриса.

В прошлом году у Марии Кожевниковой и Евгения Васильева родился сын. Также супруги воспитывают еще троих сыновей: 10-летнего Ивана, 9-летнего Максима и 6-летнего Василия. Актриса признавалась, что хотела бы еще одного ребенка, поскольку мечтает о пятерых детях.

Ранее мы писали о том, что Мария Кожевникова заявила, что пыталась бороться с курением мужа.