Как школьникам успешно подготовиться к экзаменам

Лидер молодежного "Клуба мышления" Елена Ладыжникова поделилась с RT советами о том, как школьникам эффективнее сдать экзамены. По мнению эксперта, важно определить три главных предмета для поступления — это поможет лучше подготовиться.

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— На экзамене важно не только написать, но и перепроверить свою работу. Чем быстрее вы найдете информацию, которая лежит в голове — будь то теоремы, авторы книг, правила правописания, — тем больше времени останется на перепроверку работы. Неважно, насколько быстро учащийся напишет экзамен, важно качество. В стрессе иногда могут путаться буквы, слова и цифры, но в этом нет ничего страшного, если ошибка найдена и вовремя исправлена, — добавляет эксперт.

Также Ладыжникова считает, что начинать подготовку к экзаменам лучше заранее. Заблаговременная подготовка позволит лучше усвоить материал и избежать стресса во время экзаменов.