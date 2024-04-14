Стало известно, как связаны интернет и депрессия среди подростков

Несмотря на то, что интернет-зависимость еще не признана психическим расстройством, она влияет на состояние и качество жизни человека.

© ИД «Волгоградская правда»

Специалисты из Университета Дерби провели исследование и выяснили, что чрезмерное время, проведенное в Интернете, может вызывать дневную сонливость и даже симптомы депрессии у подростков.

Всего ученые проанализировали результаты 52 опубликованных исследований.

Выяснилось, что вызванная Интернетом сонливость вытесняет полезные для психического здоровья многие виды деятельности, а также физическую активность. В совокупности это все усугубляет симптомы депрессии.