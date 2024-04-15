Педиатр раскрыл, как правильно обработать содранную ребенком коленку

Бытовую детскую травму, в том числе содранную ребенком коленку, необходимо тщательно промыть и обработать антисептиком, рассказал NEWS.ru педиатр Александр Коваленко. Медик добавил: перед указанными процедурами нужно оценить, насколько глубока рана и что стало ее причиной.

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Оцените характер и глубину ранки, той же содранной коленки, можете ли вы обработать ее дома. Если она сильно кровоточит и выглядит инфицированной — срочно к врачу. Если нет, то удалите грязь, промойте рану теплой проточной водой, а потом обработайте антисептиком. Избегайте мыла — оно может раздражить поврежденный участок, — отметил Коваленко.

Собеседник подчеркнул: обработка перекисью водорода и другими антисептиками способствует скорейшему заживлению. По его словам, после стоит покрыть рану стерильным бинтом или пластырем.

Следите за состоянием раны в течение нескольких дней. Если появляется покраснение, отечность, гной или ухудшается общее состояние ребенка, обратитесь к врачу. Помните, что в случае серьезных ранений или если вы не уверены в своих действиях, важно обратиться за медицинской помощью, — подытожил Коваленко.

Педиатр Юлианна Шабатура ранее заявила, что домашние ингаляции горячим паром, например над картошкой или при помощи травяных отваров, опасны для детей: они могут привести к проблемам с дыханием. Специалист уточнила, что многие родители не смогут оказать помощь при возникновении отека слизистой дыхательных путей.