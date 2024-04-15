Готовимся к экзаменам: во сколько обойдутся услуги репетитора и как его выбрать

По подсчетам аналитиков, услуги репетиторов для подготовки к государственным экзаменам стоят в Москве в среднем 5000 рублей в неделю. «Вечерняя Москва» разбиралась, как правильно выбрать педагога и на что обратить внимание.

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Согласно проведенному опросу чаще всего обращаться к педагогам для дополнительных занятий родители начинают с 7–8-х классов — за год-два до сдачи Обязательного государственного экзамена (ОГЭ) в 9-м классе. Спросом пользуются услуги педагогов по русскому и английскому языкам, математике и обществознанию.

— В среднем стоимость каждого занятия (1,5 часа) составляет 1700 рублей. Студенты берут за свои услуги на 300–500 рублей дешевле, — рассказал преподаватель истории Николай Крючков.

Родителям старшеклассников сложнее — они тратят на услуги дополнительных преподавателей минимум 5000 рублей в неделю для подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Популярные предметы — английский и химия.

— Выбирать педагога стоит исходя из следующих критериев: формат и анкета. Если учитель преподает сразу несколько предметов из разных областей — это должно насторожить. Что касается возраста, то фундаментальные науки лучше преподают более опытные учителя, а такие дисциплины, как информатика, обществознание, можно доверить и молодым специалистам. И обязательно изучите отзывы, — добавил эксперт.

Закрепить знания помогут и онлайн-материалы, которые есть в библиотеке сервиса «Московской электронный школы», на сайтах Федерального института педагогических измерений и «Решу ЕГЭ». Также в сети можно найти большое количество видеоуроков с разборами заданий.

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ПРАВИЛЬНЫЙ НАСТРОЙ

По словам психолога Анастасии Мещеряковой, не стоит думать, что репетиторы всесильны и могут за несколько месяцев научить вашего ребенка всему. Дополнительные занятия лишь позволяют систематизировать знания. Кроме того, опытный репетитор поможет ребенку с психологическим настроем. А о нем важно не забывать. Ведь правильный настрой многое решает. И зависит он во многом от самих родителей.

Не стоит нагружать ребенка занятиями. Это не приносит никакой пользы, лишь может повлиять на самочувствие и мотивацию ребенка. Отдых в этот период крайне важен. Также чаще хвалите ребенка, и пусть он знает, что вы верите в его успех.