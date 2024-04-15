Депутат Буцкая раскрыла подробности уроков семьеведения

В рамках курса будет 32 модуля, все темы уроков прописаны. В частности, дети должны будут составить своё генеалогическое древо и встретиться со своими родственниками, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» первый зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Уже все темы уроков прописаны, 32 модуля, в рамках которого научат. А вот чему научат? Например, слышать друг друга. Это очень важно. Потому что «лодка любви разбивается о рифы быта», когда мы не умеем слышать друг друга; когда мы не понимаем, что нет моего мнения или мнения мужа, есть наше мнение; мы должны договориться, чтобы принять единое решение, и быть счастливы, потому что мы вместе это решили. Мне очень хочется, чтобы в рамках семьеведения каждый ребёнок мог бы составить своё генеалогическое древо. Хотя бы начиная с домашнего архива. Откройте ваши фотоальбомы вместе с мамой, с папой, посмотрите. Пусть они расскажут, что это за бабушка, за тётя, за дядя. — Это баба Маня. — А где она живёт? — Она живёт в Калужской области. Давайте съездим на выходные к бабе Мане, как мы её давно не видели, тётю Дусю не видели. Вот задание — сфотографироваться с тётей Дусей. Так ты собираешь всех своих родственников и вместе с ними собираешь их истории, а потому уже идёшь в архивы. В результате у тебя остаётся история семьи, через историю семьи ты изучаешь историю страны. Ты общаешься со своими родственниками; ты откладываешь телефон, ты открываешь фотографии. Я, знаете, что поняла, мы же в образовательные программы можем вписать что угодно».

Ранее в Госдуме допустили введение курса «Семьеведение» с 1-го класса. Он может быть реализован с учётом возрастных особенностей и потребностей школьников, заявила депутат Татьяна Ларионова.

«На наш взгляд, у регионов должно быть право самостоятельно определять возрастные приоритеты», — сказала парламентарий на заседании рабочей группы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Ларионова отметила, что в первую очередь необходимо работать с подростками 14-16 лет, так как они «наиболее перспективный и проблемный контингент наших детей».

С 1 сентября в школах вводится предмет «Семьеведение». Курс рассчитан для старших классов в рамках «Разговоров о важном».