Как выбрать безопасные игрушки для детей

При покупке детских звуковых игрушек необходимо проверять уровень шума, чтобы избежать повреждения слуха у ребенка, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По словам хирурга-офтальмолога Михаила Коновалова, допустимый уровень шума, который не наносит вреда даже при длительном воздействии, — не более 60 децибел для детей до трех лет.

© unsplash

Норма [уровня шума] до трех лет — не более 60 децибел, от трех до шести лет — 65 децибел, выше шести лет — не более 70 децибел. <...> Опасность в том, что может повреждаться внутреннее ухо. Шум в принципе опасен для центральной нервной системы, в частности просто для уха. Чтобы сохранить этот орган смолоду, нужно соблюдать нормы, — объяснил Коновалов.

Малышева также посоветовала родителям с осторожностью относиться к игрушкам с батарейками, поскольку дети могут вытащить маленькое устройство и проглотить. Врач-иммунолог Андрей Продеус заявил, что если батарейка попадет на слизистую, то в течение нескольких минут внутренняя оболочка органов начнет разъедаться. По его словам, исследование показало, что при попадании батарейки в пищевод через полчаса в нем может образоваться дыра.

Ранее врач-дерматовенеролог Ольга Орлова заявила, что детям вредно спать с плюшевыми игрушками, поскольку это может привести к аллергической реакции. Она отметила, что часто любимую игрушку берут с собой на улицу, где она собирает патогенные микроорганизмы, в том числе пылевых клещей. Кроме этого, по словам Орловой, во время сна игрушка находится в непосредственной близости ко рту ребенка, что чревато ОРВИ, вирусом контагиозного моллюска и пиодермией.