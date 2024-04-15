Как сделать посещение музея приятным для ребенка

Для первого посещения картинной галереи ребенку достаточно одного-двух часов. Об этом в беседе с РИАМО сообщила психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Ирина Лохматова. Впечатления и эмоции, по ее словам, утомляют не меньше физической нагрузки.

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«Если ребенок устал и начал капризничать, спросите: он хочет отдохнуть и продолжить осмотр или уйти? Возможно стоит перекусить и выпить воды, чтобы продолжить знакомиться с экспозицией. Если вы видите, что после перерыва ребенок не хочет возвращаться в залы галереи, настаивать не стоит», — посоветовала Лохматова.

Находясь в картинной галерее, она порекомендовала обсуждать с ребенком ценность экспонатов, историю их создания и интересные факты о картинах, скульптурах и авторах. Посещение музеев и выставок расширяет кругозор, формирует навыки креативности и критического мышления, заключила психолог.

До этого Лохматова объяснила, как заинтересовать детей музеем. По ее словам, следует заранее выяснить, что именно интересует ребенка — картины, виртуальные инсталляции, природа или история. Собираясь в картинную галерею, она посоветовала взять с собой бумагу и цветные карандаши, чтобы дети, вдохновившись работами мастеров, смогли запечатлеть увиденное.

Ранее психолог рассказала, почему не стоит лишать ребенка гаджетов.