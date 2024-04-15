Ученые выяснили, как комплекция мамы влияет на вскармливание грудью

Канадские ученые выяснили, матерям какой комплекции легче вскормить ребенка грудью, сообщил журнал Advances in Nutrition. По данным специалистов лишь 44% малышей питаются исключительно грудным молоком в первые полгода жизни.

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Ученые проанализировали 122 исследования, в которых участвовали более 42 тыс. матерей в возрасте от 20 до 35 лет. Индекс массы тела участниц колебался в диапазоне от 16,7 до 31,3 кг/м2.

Матери с недостаточным или нормальным весом на 35% реже испытывали задержку лактогенеза II (начало обильной выработки молока после родов), чем матери с избыточным весом либо с ожирением, — говорится в статье.

Ученые признают, что у худых женщин тоже бывают проблемы с грудным вскармливанием. Однако «производительность ухудшается» лишь в случаях серьезного недоедания, говорится в исследовании. Инсулинорезистентность, которая часто бывает при ожирении, может снизить выработку молока у матерей.

Лишний вес также влияет на содержание необходимого для выработки молока гормона — пролактина. Третья причиназаключается в преждевременных родах, которые нередко случаются у женщин с лишним весом.

Ранее маммолог Фатима Тамада рассказала, что большая масса груди может вызывать дискомфорт, значительно снижающий качество жизни женщин. По ее словам, наиболее распространенными проблемами у девушек с пышным бюстом являются нарушение осанки и регулярные боли в спине, причиной подобных неприятностей зачастую является ношение неподходящего нижнего белья.