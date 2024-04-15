Ученые объяснили, почему бумажные книги полезнее электронных
Чтение бумажных книг положительно влияет на развитие детей, улучшая их когнитивные функции, заявили ученые из Университета Хайфы (Израиль). По их словам, которые приводит издание PsyPost, при использовании электронных книг и других гаджетов дети хуже воспринимают информацию. Это подтверждается результатами научного эксперимента, участие в котором приняли 15 человек в возрасте от шести до восьми лет.
Автором эксперимента выступил психолог Эрик Долан и группа израильских ученых. Они провели электроэнцефалографию, пока дети читали книги в бумажном или электронном формате. Отмечается, что все они являлись полностью здоровыми и не страдали от каких-либо заболеваний, которые могли бы оказать влияние на результаты эксперимента.
После расшифровки данных ЭЭГ выяснилось, что у детей, читавших бумажные версии книг, наблюдалась более высокая спектральная мощность в высоких диапазонах частот. Они демонстрируют то, насколько ребенок использует свои когнитивные навыки и проявляет внимательность. У детей, читавших с монитора, наблюдалась высокая активность в альфа- и тета-диапазонах. Они связаны с рассеиванием внимания, блужданием мыслей и мечтательностью.
Ученые из США ранее испытали новое устройство, предназначенное для измерения уровня стресса. Оно выполнено в форме кольца и используется во время сна. Устройство демонстрирует, насколько хорошо человек высыпается и как это влияет на его эмоциональный фон.