Как понять, что у ребенка развивается аутизм

Детский психиатр Лада Баринова рассказала, что первые признаки расстройства проявляются уже на первом году жизни и со временем становятся все более очевидными.

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Сначала это касается нарушений речи и коммуникации, потом возникает отгороженность от мира, неадекватная реакция на людей и нежелание общаться.

Такие дети не просят помощи у взрослого, а делают все сами, им некомфортно на детской площадке со сверстниками, им сложно менять поведение в ответ на условия, а игры отличаются от обычных: они построены на повторениях и стереотипах, не имеют сюжета и включают неигровые элементы.

После диагностирования аутизма детей отправляют на реабилитацию, где учат общаться с другими людьми и находиться в группе. Это очень важно, ведь иначе человек с аутизмом не сможет во взрослом возрасте жить обычной жизнью, зарабатывать деньги, ходить в магазин и поддерживать диалог, пишет Тульская служба новостей.

Не всем родителям просто принять факт того, что их ребенок отличается от остальных, и они могут отрицать диагноз. Эксперт утверждает, что чем раньше малыша начнут лечить, тем больше вероятность положительной динамики.

Ранее мы писали, что в Тольятти с 1 апреля заработали группы для детей с нарушениями ментального развития.