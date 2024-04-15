Какие пищевые привычки необходимо прививать детям

Специалисты Роспотребнадзора подчёркивают, что питание ребёнка обязательно должно быть сбалансированным и разнообразным.

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На завтрак необходимо давать каши, бутерброды с сыром, творог, овощи, яйца. В школу на перекусы можно взять лёгкие фрукты и сок. Если ребёнок занимается спортом, то за 2-3 часа до тренировки можно накормить его булочкой с напитком. А после - дать немного воды.

Эксперты также пояснили, что детям дошкольного возраста необходимо выпивать 600-800 мл жидкости, пишет istochnik.online.

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