Врач: у беременных может увеличиться размер ноги

Одним из неожиданных последствий беременности является увеличение размера ноги, предупредила врач — акушер-гинеколог Кристина Шейдаева. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что рост ноги связан с увеличением нагрузки на стопу. Из-за этого связки растягиваются, а свод стопы сглаживается.

© News.ru

Почему «растет» нога у беременных? Дело в том, что возрастает нагрузка на нижние конечности и особенно стопу. Связки растягиваются, свод стопы сглаживается, что ведет к увеличению размера — стопа как бы «расплющивается», — пояснила врач.

Увеличение ноги связано и с воздействием релаксина, гормона, который оказывает «размягчающее» действие на связочный аппарат. Действие этого биологического вещества неизбирательное, поэтому мягкими и эластичными становятся не только связки костей таза, но и все части опорно-двигательного аппарата. Шейдаева уточнила, что стопа может увеличиться на один-два размера. Некоторые женщины сталкиваются с тем, что нога не возвращается к исходным параметрам.

Чрезмерный набор веса, отеки и длительное пребывание на ногах во время беременности могут спровоцировать патологическую деформацию стопы. Чтобы снизить риски, необходимо правильно питаться, заниматься разрешенной физической активностью и выбирать удобную обувь, — заключила гинеколог.

Эксперт здравоохранения Сергей Вострухов ранее предупредил, что беременным не стоит отказываться от скрининга. Это может привести к тому, что ребенку не смогут вовремя диагностировать смертельно опасные заболевания.