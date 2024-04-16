Диетолог назвала преступниками родителей, экспериментирующих с питанием младенцев

Без сбалансированного рациона у ребёнка не развивается мозг и подвергается негативному влиянию нервная система.

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Стоит обращаться к врачу за рекомендациями по питанию новорождённых. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАМН Ольга Григорьян.

«Это просто люди, которые не имеют никаких знаний. Более того, они занимаются вредительством по отношению к своему потомству. Я считаю, что это преступники. Люди малограмотные все начинают придумывать, что такое правильное питание. Сначала нужно поговорить с врачом о состоянии здоровья вашего ребёнка. Нужно как можно дольше сохранять грудное вскармливание. Если нет грудного молока, берите правильные смеси, потому что без белка ребёнок будет плохо развиваться. У него будет плохо развиваться мозг и нервная система. За этим потянутся другие болезни. Посмотрите, сколько у нас аллергии, диатезных детей, с больными кишечником и желчным пузырём. Именно оттого, что родители придумывают, как кормить ребёнка. Они в четыре месяца начинают давать селёдку, копчёную колбасу. Бог весть что творится в некоторых семьях. Правильное питание — это баланс белков, углеводов и жиров. Рассчитать его может только врач».

Блогер-сыроед Максим Лютый получил 8 лет колонии по делу о гибели своего сына. Лазаревский районный суд Сочи признал мужчину виновным. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, Лютому назначен штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края. В феврале прошлого года сожительница фигуранта Оксана Миронова родила дома мальчика. Пара не поставила его на учёт в детской поликлинике и не зарегистрировала в ЗАГСе. В марте младенец умер. Следствие настаивало на том, что родители морили ребёнка голодом в попытке привить свою систему питания, а также обливали его ледяной водой. Уголовное дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Мать мальчика была признана виновной в оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию. В сентябре прошлого года её приговорили к двум годам исправительных работ.