Факторы, которые приводят к ожирению у детей

Исследование, проведённое Университетом Барселоны, показало, что выше всего риск развития ожирения у детей, которые более 30 минут перед сном проводят перед экраном гаджетов и ложатся спать позже 10 вечера. Подробнее об этом — в статье журнала Appetite.

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Учёные заметили, что дети дошкольного и школьного возраста, которые чаще идут спать поздно вечером и проводят больше времени перед экранами перед сном, имеют больше шансов на развитие избыточного веса или ожирения по сравнению с теми, кто раньше ложится спать и не пользуется гаджетами за 30 минут до сна.

Кроме того, специалисты обнаружили, что сочетание этих двух моделей поведения привело к сокращению продолжительности ночного сна и ухудшению качества сна как у дошкольников, так и у школьников. Также эти факторы были связаны с задержкой завтрака и ужина, особенно по мере того, как дети становились старше.

© Appetite (2024). DOI: 10.1016/j.appet.2024.107293

Дети, которые придерживались этих двух нездоровых привычек, были менее физически активными и сильнее страдали от социального джетлага (изменения и несоответствия в режиме сна в будни и выходные у человека).

Основывалось исследование на данных, собранных при помощи онлайн-опросов 1133 детей в Испании. Из них 545 были в возрасте от 2 до 4 лет и 588 — от 5 до 12 лет. Выяснилось, что всего 14,2% детей дошкольного возраста и 11,7% школьников не смотрят в экраны гаджетов перед сном и рано ложатся спать.

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