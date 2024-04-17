Почему тест на беременность показал неясный результат? Гинеколог назвала шесть причин

Гинеколог Яковлева: тест на беременность ошибается, если сделать его рано. И это самая безобидная причина, по которой он может не показать правильный результат. В других случаях неяркая или нечёткая вторая полоска может говорить о серьёзных проблемах в организме. Подробнее о них рассказала врач-гинеколог DocMed ЭКО Анна Крижановская-Яковлева.

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Ложный результат теста на беременность: причины

Сделали тест слишком рано. Может быть так, что беременность уже есть, но уровень ХГЧ (гормон, определяющий её наличие) к этому моменту повышен только в крови, а в моче — пока нет. Нарушения эндокринной системы. Есть гормоны, молекулы которых похожи по строению с ХГЧ. А тест на беременность пропитан реагентом, чувствительным к ХГЧ. Поэтому он может окраситься, но не ярко. Неразвивающаяся беременность на самых ранних сроках. Это выглядит так, произошла имплантация оплодотворённой яйцеклетки (поэтому нет месячных), но потом беременность прервалась, а кровотечение ещё не началось. При этом какое-то количество ХГЧ уже попало в кровь и мочу, поэтому тест может показать вторую неяркую полоску. Грудное вскармливание. Когда уже нет кормлений по требованию, уровень пролактина снижается, а прогестерона — увеличивается. Из-за этого тест на беременность может быть ложноположительным. Внематочная беременность. В этом случае аптечные тесты могут показать ложноположительный или ложноотрицательный результат. Гормонозависимые образования яичников.

Что делать при ложноположительном тесте на беременность

Ситуация: месячные не пришли во время, а тесты на беременность один за другим дают сомнительный результат. В этом случае нужно не откладывая обратиться к гинекологу, отметила Крижановская-Яковлева. Врач поможет определить причину проблемы.

А вообще самый достоверный тест — анализ венозной крови на ХГЧ. В крови этот показатель повышается быстрее, рассказал акушер-гинеколог Денис Банный. Сдав его в клинике, можно узнать о беременности уже на 6–8-й день после зачатия.