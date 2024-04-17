Психолог рассказала, каких педагогов не слушаются дети

Чаще всего дети игнорируют и не слушаются педагогов, которые относятся к ним без уважения или унижают их, рассказала семейный и детский психолог Наталья Наумова. В беседе с «ФедералПресс» специалист подчеркнула, что важно обращать внимание на то, как сам учитель относится к школьникам.

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Как отметила психолог, игнорирование зачастую является защитной реакцией. Грамотного и лояльного преподавателя, который уважает детей, обычно слушают с удовольствием. Чтобы справиться с игнорированием, Наумова советует учителям «начать с себя». При помощи внимательного отношения можно решить проблему.

Достаточно педагогу отнестись к ученику с уважением, по-доброму, и любой ребенок прекратит свое игнорирование. Если ученик обижен, то какое-то время еще понадобится. Но в целом, если у ребенка и педагога хорошие отношения, то и игнорирования нет, — пояснила Наумова.

Юрист Илья Русяев ранее рассказал, что родителям необходимо собрать максимум доказательств и обратиться с заявлением в администрацию учебного заведения, если ребенок подвергается травле в школе. По его словам, в случае бездействия нужно писать жалобы в вышестоящие органы. Он напомнил, что с 16 лет наступает административная ответственность за правонарушения.