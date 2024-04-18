Как музеи помогают детям постигать мир

Искусство помогает детям расширять кругозор, развивать воображение, эстетический интеллект и эмпатию. Но для этого мало просто прийти в музей — нужно научить ребенка взаимодействовать с картинами, скульптурами и другими экспонатами. Вместе с искусствоведом и автором проекта об искусстве для детей Оксаной Киташовой рассказываем, как привить ребенку интерес и любовь к искусству.

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Зачем ходить в музеи

Музеи помогают развить эмоциональный интеллект

Каждое произведение искусства передает эмоции и чувства своего автора. Художники через картины и скульптуры рассказывают свои истории без слов — с помощью красок и форм. Поэтому, стоя перед одной картиной, мы можем почувствовать восторг и радость, а перед другой — страх и печаль. В произведениях искусства встречаются практически все переживания и эмоции, с которыми может столкнуться в жизни человек. А когда мы видим, что кто-то придал зримую форму нашим чувствам, мы ощущаем себя понятыми, нам становится гораздо проще осмыслять и самих себя, и других людей рядом с нами.

Мы считываем в искусстве невербальные сигналы и понимаем настроение по позе героев и их взглядам, по характеру освещения и особенностям форм. Художники — это очень внимательные люди, у них можно научиться замечать небольшие, но важные детали.

Музеи расширяют кругозор

В музеях мы можем увидеть произведения разных эпох и тысячелетий и лучше понять, как жили наши предки: как выглядели их дома и одежда, чем они зарабатывали на жизнь, как отдыхали в свободное время. Регулярные встречи с искусством создают у ребенка уровень насмотренности, который позволяет лучше понимать многие предметы: например, историю, литературу, основы религий.

Прочитать в энциклопедии про жирафа или показать его на видео — это одно. А прийти в зоопарк и увидеть жирафа вживую — совсем другое! Точно так же музеи дают нам возможность ненадолго переместиться в прошлое и наглядно увидеть старинную посуду, украшения, игрушки, мебель. По сути музей — это большая машина времени, где мы видим через искусство, как менялась история человечества и жизнь людей на протяжении разных веков.

Также базовые знания истории искусства помогают глубже понимать современную культуру, так как отсылки к произведениям искусства встречаются повсеместно — от мемов и рекламы до высокой моды и авторского кино.

В каком возрасте планировать поход в музей

Дети соприкасаются с миром искусства еще в самом раннем возрасте — через книги, открытки и репродукции, которые есть дома, через выставки, на которые родители приносят их в слинге или привозят в коляске. Но осознанное знакомство с искусством и музеями обычно происходит в 4-5 лет, когда дети уже умеют говорить и осознают многие вещи, но еще не успели столкнуться с предрассудками и максимально открыты ко всему новому.

Перед тем, как идти в музей, важно рассказать ребенку, что это за место: как оно появилось, как там себя вести, что там хранится. Можно заранее найти интересные истории о произведениях, которые можно будет посмотреть в музее, или послушать подкаст от Плюс Детям «Любознаец и удивительное искусство с Пушкинским музеем». В каждом выпуске заяц Любознаец вместе с актрисой Лизой Арзамасовой и искусствоведом Оксаной Киташовой обсуждает искусство и ищет ответы на свои вопросы.

Как часто нужно ходить в музеи

Чтобы искусство стало привычной частью жизни, вовсе не обязательно каждую неделю ходить в музеи. Можно читать книги с красивыми иллюстрациями, рассматривать вместе художественные альбомы, собирать пазлы с изображениями известных картин, смотреть передачи о художниках, слушать подкасты. Но все же не стоит забывать, что ничего не заменит опыта живого общения с подлинными произведениями.

Что показать ребенку

Не стоит ставить себе задачу посмотреть как можно больше залов. Лучше всего выбрать какую-то конкретную тему, которая интересна вашему ребенку. Предположим, ваш ребенок в восторге от динозавров. Их, конечно, на картинах найти сложно. Зато можно увидеть множество драконов и других зубастых и хвостатых существ — начните с них. А если вашего ребенка вдруг тянет к Рембрандту, поддайтесь этому порыву!

Дошкольникам интересны простые сюжеты, которые им понятны: картины и скульптуры детей или животных, натюрморты с ягодами, цветами, овощами и фруктами. На примере этих произведений можно объяснять ребенку такие понятия как «большой-маленький», «объемный-плоский», «темный-светлый», обсуждать с ними разные цвета и формы.

В раннем школьном возрасте детям больше всего интересны произведения, в основе которых лежит увлекательный сюжет: борьба добра со злом, мифы, легенды, сказки. Поэтому можно заранее прочесть мифы Древней Греции, а потом в музее посмотреть скульптуры древнегреческих богов и героев. Или прочесть древнерусские былины, а затем отправиться искать картины В.М. Васнецова «Богатыри» и «Аленушка».

С подростками и старшими школьниками можно уже не только обсуждать сюжеты, но и то, как написано произведение. Их можно знакомить с историей искусства, основами живописи, сменой стилей в зависимости от исторических периодов, обсуждать авторский почерк художника и его жизненный путь.

Как поддерживать интерес ребенка

Самое главное — это хорошо провести вместе время, исследуя искусство. Не стремитесь дать как можно больше информации: даты и имена быстро забудутся. Постарайтесь подарить ребенку новый опыт: предложите ребенку описать, что происходит на картине, что чувствуют герои, что с ними могло происходить до или после этого момента.

Не высмеивайте то, на что ребенок обратил внимание. Лучше поинтересуйтесь, почему его привлекла именно эта деталь, именно это произведение. И, конечно, не стоит давить на ребенка и диктовать, что ему должно понравиться, а что нет. Не страшно, если он пока не созрел до Айвазовского. Но если вы будете настаивать и заставлять его подолгу стоять перед «Девятым валом» он может навсегда его возненавидеть. Позвольте ребенку сформировать собственные предпочтения.

Также укрепить интерес ребенка к искусству помогают:

Детские программы

Сейчас в каждом музее есть специальные программы для детей, которые в игровой форме знакомят их с азами искусства. Это могут быть экскурсии, квесты и групповые игры для дошкольников и младшеклассников. Например, в Пушкинском музее есть детский центр «Мусейон» и молодежные программы «Пушкинский.Ю», мастер-классы по рисованию и дискуссионный кружок, где дети обсуждают произведения и увлекательные лекции про тайные шифры и символы, которые прятали художники в своих работах. А в петербургском Эрмитаже детей учат придворному этикету, дают потрогать смальту для мозаики и рассказывают про музейных котов.

Фильмы и мультфильмы

Перед тем, как идти в музей, можно посмотреть документальные фильмы про древние цивилизации, античное искусство или какого-то конкретного художника, чьи работы там будут.

Творческие игры

Рисование, лепка, настольные игры — все это прививает любовь к искусству. Собирайте с детьми пазлы с изображениями шедевров мировой живописи, рисуйте вместе картины по номерам, расписывайте мини-витражи, складывайте мозаику из смальты, играйте в «Мемори» с репродукциями. Также можно присмотреться к настольным играм от крупных музеев. Например, Государственный исторический музей выпустил игру, которая позволяет создать собственную музейную экспозицию.

Книги про искусство

Сейчас у нас есть много интересных книг об искусстве. Родителям пригодится книга французского искусствоведа Франсуазы Барб-Галль «Как говорить с детьми об искусстве», а детям понравятся новинки издательства А+А: «Старые мастера рулят», «Зачем картинам названия?», «Весь мир в 100 произведениях искусства». Также есть красиво иллюстрированные детские книги «Третьяков и Третьяковка» Светланы Горевой, энциклопедия «Искусство сквозь время. Мировая история» Аарона Розена, «Как устроен музей» и «Почему в искусстве так много голых людей?» от издательства «Ад Маргинем» и многие другие.