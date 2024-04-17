Как одиночество в детстве влияет на будущее: результаты исследования

Ученые считают, что взрослые, которые страдали от одиночества в детстве, больше подвержены психозу, то есть явным нарушениям психической деятельности, когда реакции грубо противоречат реальной ситуации, включая галлюцинации, бред и спутанные мысли. Исследователи обнаружили, что проблема наиболее актуальна для женщин. Если у мужчин риск был выше всего на 17%, то для одиноких в детском возрасте женщин вероятность психоза во взрослой жизни была выше на 374%. Предварительные результаты научных изысканий были представлены на Европейском конгрессе психиатров в Будапеште.

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Команда ученых проанализировала отчеты 285 человек, у которых был хотя бы один приступ психоза, и 261 человека, которые не сталкивались с такой проблемой. Оказалось, что респонденты, которые пережили период одиночества (не менее полугода) до достижения 12-летнего возраста, могут иметь больший риск возникновения психозов.

«Несмотря на их предварительный характер, наши результаты показывают, что детское одиночество может служить ранним фактором риска развития более поздних психотических расстройств и подтверждает его роль в качестве потенциальной цели для профилактических вмешательств в области психического здоровья с раннего возраста», — заявил доктор Ковадонга Диас-Канеха из Института психиатрии и психического здоровья Мадрида.

К слову, это не единственная научная работа на тему одиночества — эксперты все чаще предупреждают о рисках не только для ментального, но и для физического здоровья. Так, одно исследование показало, что вред от социальной изоляции может быть эквивалентен вреду от курения 15 сигарет в день.