Психолог рассказала о симптомах ангедонии

О проблеме могут сигнализировать отсутствие мотивации, «пустая улыбка» и безразличие к окружающим.

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Часто это встречается при депрессивном расстройстве и выгорании, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Анна Девятка.

«Ангедония — это когда не чувствуешь вкуса от того, что делаешь. В норме человек испытывает удовольствие от сделанного. При ангедонии мотивация что-то делать становится нулевой. Зачем что-то делать, если не чувствуешь потом удовольствие. Правда, плохого люди тоже не чувствуют. Такое расстройство случается либо при депрессивных эпизодах, тогда это серьёзная проблема, которая лечится медикаментозно. Или люди, которые страдают эмоциональным выгоранием, тогда важно полежать и дать психике восстановиться. Есть ещё один симптом — мы когда общаемся, то заражаемся эмоциями, а рядом с человеком с ангедонией внутренний отклик пустой. Ты не понимаешь, человек рад или нет — улыбается, а улыбка пустая при этом. При ангедонии другой человек воспринимается как стул. Что он есть, что его нет, он не интересен, он безразличен».

Ранее психолог Елена Соловьёва рассказала, как простить ошибки самому себе. В этом поможет воображение. «Перезаписать» опыт можно посредством рескриптинга. Стоит менять негативное отношение к ситуации на позитивное, отметила она.