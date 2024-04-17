ОГЭ и ЕГЭ: пять советов, как подготовить морально себя и ребенка

Подготовка к основным государственным экзаменам ОГЭ и ЕГЭ обычно, стрессовый и напряженный период как для ребенка, так и для его родителей. Мы поговорили с детским психологом Екатериной Маденко, которая рассказала нам о важных правилах психологической подготовки к экзаменам для взрослых и их выпускников.

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Создайте атмосферу без напряжения

Знайте, спокойная и поддерживающая обстановка в доме — это ситуация успеха.

Екатерина: «Поддерживайте ребенка, принимайте его таким, какой он есть, и обязательно выразите уверенность в его способностях».

Поощряйте его усилия и успехи, даже если они малы.

Планируйте время и отдых. Отбрасывайте ненужное

Составьте план занятий и подготовки, чтобы распределить нагрузку равномерно и избежать срывов перед экзаменами.

Психолог: «Важно также уделить внимание отдыху и расслаблению, чтобы сохранить энергию и концентрацию».

Найдите оптимальные способы разгрузки и отдыха вместе, но решает что лучше пусть ребенок сам, поддержите его в этом

Поддержка и общение решают все

Помогайте ребенку разгружаться и обсуждать свои чувства и эмоции. Поддерживайте его в диалоге, поощряйте к откровенности и вместе ищите пути решения возникающих проблем. Уходите от черно-белого мышления «все или ничего», это существенно ухудшает процесс подготовки к экзаменам и влияет на результаты.

Вот способы, которые вам помогут:

Признавайте и допускайте разнообразие мыслей и эмоций. Иногда нужно поныть и пожаловаться.

Помните, что мир не состоит только из крайностей, и у вас всегда есть выбор.

Попробуйте рассмотреть ситуацию со стороны, понять, что существуют разные способы решения проблемы или подготовки к экзаменам.

Избегайте категоричных суждений о себе. Помните, что у ребенка есть множество сильных сторон и возможностей для роста, говорите и показывайте это.

Обращайтесь за поддержкой к близким, друзьям или профессионалам. Иногда все, что нам нужно, это поддержка окружающих, чтобы почувствовать себя увереннее и пересмотреть черно-белое мышление.

Учите правильно реагировать на стресс

«Обучите ребенка техникам расслабления и саморегуляции, таким как глубокое дыхание, медитация, физические упражнения и т. д.», — говорит Екатерина.

Учите его оценивать свой уровень стресса и разрабатывать методы его снижения. Например, объясните ребенку, какие физиологические и эмоциональные признаки могут возникнуть при стрессе, например, бессонница, раздражительность, усталость и т. д.

Предложите ребенку создать шкалу от 1 до 10, где 1 — минимальный уровень стресса, 10 — максимальный уровень стресса. Поощряйте его оценивать свой уровень стресса на этой шкале и делиться с вами результатами.

Екатерина: «Стресс — это нормальная реакция организма на нагрузку, но важно научить ребенка обращаться с этими эмоциями. Поддерживайте его регулярным практикованием методов релаксации, например, медитацией, глубоким дыханием, йогой или просто отдыхом без телефона и смартфона».

Пример: проведите вечернюю медитацию вместе с ребенком перед сном. Попросите его сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, сосредоточившись на своем дыхании и уменьшив внутреннее напряжение. Это поможет успокоить ум, расслабить тело и повысить способность к концентрации

Не забывайте о здоровье

Поддерживайте здоровый образ жизни, включая здоровое питание, физические упражнения, достаточный отдых и время для сна.