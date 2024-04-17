Смолин раскрыл подвох пересдачи ЕГЭ

Повторная сдача единого государственного экзамена автоматически аннулирует баллы, полученные учеником при первой попытке, заявил Олег Смолин в пресс-центре НСН

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В случае пересдачи ЕГЭ будет учтен не лучший результат по итогу двух попыток, а баллы второго экзамена, рассказал в пресс-центре НСН председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

«Если бы засчитывался только лучший результат, думаю, у нас было бы повальное количество желающих пересдать ЕГЭ. Но было принято решение, что учитываться будет именно второй экзамен. Поэтому, прежде чем идти на пересдачу, нужно хорошо подумать, взвесить свои возможности. Там, где экзамен состоит из устной и письменной части, пересдавать нужно будет обе. Если во второй раз выпускник не набирает за экзамен баллов для получение школьного аттестата, только в этом случае не будет действовать правило о том, что результат первого экзамена аннулируется. Он будет зачтен, школьники получат аттестат, что неплохо», - заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что выпускники должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы. Минпросвещения и Рособрнадзор уже подготовили проект расписания единого государственного экзамена на текущий год, передает «Радиоточка НСН».