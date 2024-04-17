Сколько должен спать ребенок

Сколько должен спать ребёнок? Памятка от врача
"Дети до 3 месяцев должны спать по 14–18 часов", - Понкратов, педиатр.
Сон нужен каждому человеку для восстановления сил и поддержания активности днём. Взрослые почти всегда могут понять, что им мешает спать и каково качество их сна. С детьми в этом плане всё сложнее. О том, как определить, хорошо ребёнок спит или не очень, рассказал врач-педиатр DocDeti Денис Понкратов.
Сколько должен спать ребёнок
По словам эксперта,
- дети в возрасте до 3 месяцев спят по 14−18 часов в сутки;
- от 4 месяцев до 1 года — 12−16 часов;
- от 1 года до 3 — по 11−14 часов;
- от 3 до 5 лет — 10−13 часов;
- с 6 до 12 дети спят примерно по 9−12 часов. После этого их режим уже близок к режиму взрослых.
При этом ждать от грудного ребёнка глубокого сна не стоит: даже если он закрыл глаза на 5 минут — это уже сон. Главное, чтобы у него был хотя бы один продолжительный сон в день, отметил медик.
Почему ребёнок плохо спит
Врач уточнил, что часто нарушения сна у детей вызваны не проблемами со здоровьем, а поведенческими нарушениями. Среди них:
- ребёнок поздно ложится спать, долго или, наоборот, слишком мало спит;
- ребёнок переутомился или слишком много сидел за гаджетами.
Правильная организация сна
- Определите режим сна и заведите ритуалы для сна. В первом поможет ведение дневника, а вот втором важны одни и те же повторяющиеся действия — купание, переодевание, кормление и так дале.
- Важно укладывать ребёнка спать и будить в одно и то же время. Отпуск или поездка в гости влиять на режим сна не должны.
- Создайте час тишины перед сном — избегайте подвижных игр, просмотра мультиков или других веселящих занятий.
- Не укладывайте ребёнка спать голодным, но и переевшим тоже.
- Не кормите ребёнка кофеинсодержащими продуктами (газированные напитки с кофеином, кофе, чай и шоколад).
- Проводите достаточно времени с ребёнком на улице.
- В спальне, где спит ребёнок, должно быть темно и тихо. Если малышу страшно, допустим тусклый свет.
- В комнате должно быть не жарко и не холодно — 18−22 градуса, а влажность — 40−60%.
- Не разрешайте ребёнку сидеть в гаджетах или смотреть телевизор перед сном.
Симптомы нарушений сна
Врач отметил, что распознать нездоровый сон у ребёнка можно по:
- храпу,
- апноэ,
- скрежетанию зубами,
- необычным движениям во сне,
- лунатизму,
- другим странным симптомам.
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