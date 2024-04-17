Сколько должен спать ребенок

"Дети до 3 месяцев должны спать по 14–18 часов", - Понкратов, педиатр.

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Сон нужен каждому человеку для восстановления сил и поддержания активности днём. Взрослые почти всегда могут понять, что им мешает спать и каково качество их сна. С детьми в этом плане всё сложнее. О том, как определить, хорошо ребёнок спит или не очень, рассказал врач-педиатр DocDeti Денис Понкратов.

Сколько должен спать ребёнок

По словам эксперта,

дети в возрасте до 3 месяцев спят по 14−18 часов в сутки;

от 4 месяцев до 1 года — 12−16 часов;

от 1 года до 3 — по 11−14 часов;

от 3 до 5 лет — 10−13 часов;

с 6 до 12 дети спят примерно по 9−12 часов. После этого их режим уже близок к режиму взрослых.

При этом ждать от грудного ребёнка глубокого сна не стоит: даже если он закрыл глаза на 5 минут — это уже сон. Главное, чтобы у него был хотя бы один продолжительный сон в день, отметил медик.

Почему ребёнок плохо спит

Врач уточнил, что часто нарушения сна у детей вызваны не проблемами со здоровьем, а поведенческими нарушениями. Среди них:

ребёнок поздно ложится спать, долго или, наоборот, слишком мало спит;

ребёнок переутомился или слишком много сидел за гаджетами.

Правильная организация сна

Определите режим сна и заведите ритуалы для сна. В первом поможет ведение дневника, а вот втором важны одни и те же повторяющиеся действия — купание, переодевание, кормление и так дале.

В первом поможет ведение дневника, а вот втором важны одни и те же повторяющиеся действия — купание, переодевание, кормление и так дале. Важно укладывать ребёнка спать и будить в одно и то же время. Отпуск или поездка в гости влиять на режим сна не должны.

Отпуск или поездка в гости влиять на режим сна не должны. Создайте час тишины перед сном — избегайте подвижных игр, просмотра мультиков или других веселящих занятий.

— избегайте подвижных игр, просмотра мультиков или других веселящих занятий. Не укладывайте ребёнка спать голодным , но и переевшим тоже.

, но и переевшим тоже. Не кормите ребёнка кофеинсодержащими продуктами (газированные напитки с кофеином, кофе, чай и шоколад).

(газированные напитки с кофеином, кофе, чай и шоколад). Проводите достаточно времени с ребёнком на улице.

В спальне, где спит ребёнок, должно быть темно и тихо. Если малышу страшно, допустим тусклый свет.

Если малышу страшно, допустим тусклый свет. В комнате должно быть не жарко и не холодно — 18−22 градуса, а влажность — 40−60%.

— 18−22 градуса, а влажность — 40−60%. Не разрешайте ребёнку сидеть в гаджетах или смотреть телевизор перед сном.

Симптомы нарушений сна

Врач отметил, что распознать нездоровый сон у ребёнка можно по: