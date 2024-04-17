Учитель объяснил, зачем ребенку-гуманитарию изучать математику

Детям, которые больше склонны к изучению гуманитарных наук, также необходимо изучать технические предметы, рассказал преподаватель математики Андрей Шелудько. В беседе с «Газетой.Ru» учитель объяснил, что с помощью математики у детей будут развиваться логика, память, абстрактное и критическое мышление. Шелудько напомнил, что каждый человек регулярно сталкивается с числами, которые приходится складывать, умножать, делить и вычитать, с процентами и дробями.

Всему этому учит школьная программа, и справляться без этого даже с привычными повседневными делами и жизненными проблемами будет сложно. Подсчитать калорийность рациона, рассчитать, сколько обоев понадобится для ремонта или сколько денег вы можете тратить ежедневно без ущерба для своего бюджета — все это бытовые задачи, для решения которых мы регулярно используем математические знания, — сказал педагог.

Он добавил, что постоянные занятия математикой учат анализировать и систематизировать информацию, мыслить стратегически и устанавливать причинно-следственные связи. Шелудько сравнил уроки математики со спортивными тренировками: как физическая нагрузка развивает и делает тело сильным и здоровым, так и изучение точной науки «прокачивает» мозг, развивает интеллект и расширяет кругозор.

Ранее член думского комитета по просвещению Ольга Казакова сообщила, что Рособрнадзор проанализирует обоснованность проведения региональных и школьных контрольных работ. Усовершенствовать школьную программу, убрать лишние контрольные и сократить домашние задания поручил по итогам послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.