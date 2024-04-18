Названы лучшие способы защитить ребенка от клещей

Существует несколько способов защиты детей от энцефалитных клещей, одним из них является использование репеллентов и спреев, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-педиатр Виктор Кашаба. По его словам, такой метод относится к неспецифической профилактике. Специфической же защитой является прививка, которая делается в три этапа.

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"Прививка трехэтапная, первая прививка ставится еще осенью. Прививка сильно бьет по иммунитету, но она того стоит. Осложнения от перенесенных заболеваний куда сложнее, вплоть до смертельного исхода", — объяснил Кашаба.

Прививку можно делать детям от одного года, однако процедура категорически противопоказана перед началом сезона. Врач объяснил, что при укусе клеща можно заразиться не только энцефалитом, но и клещевым боррелиозом. Помимо прививок и спреев, для защиты детей можно использовать правильную одежду.

"На голове должна быть косынка или платок. Скользкая одежда — плащи, куртки — не даст ему зацепиться за одежду и перебраться на тело. Вся одежда должна быть заправлена", — добавил Кашаба.

Ранее врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко перечислил районы Подмосковья, в которых можно заразиться клещевым энцефалитом и боррелиозом. По его словам, такой риск есть в Дмитровском и Талдомском районах.