Россияне рассказали о помощи детям с домашними заданиями

Большинство россиян (55 процентов) считают удачной текущую систему домашних заданий в школах, следует из результатов исследования Rambler&Co, аналитики которого решили выяснить, как граждане относятся к внешкольной работе школьников, сообщает пресс-служба медиахолдинга.

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Чуть меньше половины (45 процентов) заявили, что у них есть идеи, как можно улучшить систему домашних заданий. Так, 27 процентов считают, что необходимо заменить письменные работы на дискуссии, 11 процентов предлагают сделать домашнее задание необязательным, а 7 процентов заявили о необходимости отказаться от оценок за нее.

Также 39 процентов опрошенных считают, что школьникам задают слишком много домашних заданий, 27 процентов согласны с объемами, 25 процентов относятся нейтрально, а 9 процентов россиян считают, что необходимо полностью отменить «домашку».

По данным опроса, чуть больше трети россиян (37 процентов) изредка помогают своим детям с домашними заданиями, 28 процентов делают уроки совместно с детьми, 16 процентов только проверяют «домашку», а 13 процентов полностью вовлечены в процесс.

Почти половина респондентов (48 процентов) заявили, что в свои школьные годы они с легкостью выполняли все домашние задания, 31 процент отметили их сложность и полезность, 12 процентов назвали «домашку» бесполезной, а 9 процентов регулярно обращались за помощью к родителям.

Всего в опросе, который проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 4 по 15 апреля 2024 года, приняло участие 18 800 интернет-пользователей.