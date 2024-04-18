Эндокринолог перечислила причины развития сахарного диабета у детей

У все большего количества молодых россиян развивается сахарный диабет. С чем это связано и как снизить риски появления данного заболевания, рассказала в беседе с «ФедералПресс» детский эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско.

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«Отягощающий фактор, влияя на который мы существенно профилактируем развитие диабета 2-го типа – это избыточная масса тела. То есть если ребенок или взрослый нормализирует массу тела путем здорового питания, физнагрузки и нормализации сна, то у него восстанавливается чувствительность клеток к инсулину, и заболевание проходит», – объясняет врач.

Чтобы указать причины развития определенного типа заболевания, необходимо отдельно поговорить о диабете 1-го и 2-го типов, отмечает эксперт.

Сахарный диабет 1-го типа – это аутоиммунное заболевание, которое не передается по наследству. Лечится такой диабет инсулинотерапией. Причины его развития комплексные: генетическая предрасположенность, вирусы, неблагоприятная экологическая обстановка, дефицит витамина D. Соответственно, мы не можем указать конкретную причину появления данного типа заболевания, замечает Анастасия Тараско.

При сахарном диабете 2-го типа инсулина в организме вырабатывается достаточно, но он не может попасть в клетку. Это состояние является осложнением, вызванным избыточной массой тела и ожирением, подчеркивает эндокринолог. У данного типа заболевания наблюдается четкая генетическая предрасположенность. Наличие ожирения или диабета у кого-то из родственников повышает риск развития заболевания и у ребенка.

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