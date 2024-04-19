Психолог предупредила, как цвета могут нанести вред психике ребенка

Все популярнее становится понятие «бежевые мамы» — это женщины, которые выбирают спокойные размеренные оттенки для интерьера, одежды, детских игрушек. Исследователи убеждены, что это сказывается на психике негативно, вызывая грусть и апатию. Психолог и преподаватель Наталья Бартон рассказала о том, как на самом деле цвета влияют на ребенка.

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По ее словам, разные оттенки вызывают определенные эмоциональные и физиологические реакции. Красный — стимулирует активность, повышает артериальное давление, а синий, наоборот, внушает спокойствие и умиротворение.

— Еще одно исследование, проведенное в Швейцарии, изучало влияние цвета на настроение и концентрацию детей 7-8 лет. Детям предлагалось выполнять задания в комнатах с различными цветовыми интерьерами. Комнаты с синими оттенками способствовали повышенной концентрации и спокойствию у детей, это делало их более продуктивными в заданиях на анализ. Желтые и красные оттенки стимулировали активность и креативность, но могли вызывать возбужденное состояние и отвлекать от задач, требующих концентрации, — объяснила психолог.

По ее словам, ключевое условие для создания комфортного ребенку пространства — гармония и баланс. Она подчеркнула, что если интерьер выполнен преимущественно в спокойных оттенках, это может привести к дефициту творческих сил ребенка.

Помимо этого, уверяет Бартон, важны ассоциации. Красный часто считывается как знак опасности или знак «Стоп», желтый — это теплый, солнечный день. Именно по этой причине важно добавлять в пространство ребенка яркие цвета, особенно после 2-6 месяцев после рождения. Именно в этот период дети начинают различать цвета.

Еще одним важным фактором развития является не только цветовая гамма, но и общая атмосфера в семье.

— Нет точных данных о том, вреден ли интерьер в пастельных тонах для ребенка. Важно стремиться к созданию уютной и стимулирующей к развитию среде, — резюмировала Бартон в беседе с «Газетой.Ru».

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