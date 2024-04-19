Эксперты назвали ошибки родителей при оформлении детской комнаты

Детская комната должна быть не только безопасной, уютной и современной, но и планироваться на вырост, предупреждают дизайнеры.

Так, через пару лет ребенок может “перерасти” выбранную концепцию и стилистику. Поэтому, если семья не планирует делать ремонт каждые три года, то лучше делать нейтральную основу, а с помощью акцентов в виде фотообоев, постеров, картинок любимых героев адаптировать комнату под возраст и интересы ребенка, рассказала "РГ" руководитель студии дизайна Анастасия Ковальчук. Благодаря этому, по ее словам, когда ребенок подрастет, дизайн под его новые интересы можно будет скорректировать меньшими усилиями.

Также не стоит использовать для детской слишком яркие цвета, отмечает эксперт. Со временем комната все равно прирастет яркими акцентами – любимыми мягкими игрушками, книжками, картинками. Но благодаря спокойной цветовой базе, в помещении не будет царить цветовой хаос.

Действительно, из-за слишком ярких цветов ребенок может перевозбуждаться и уставать, говорит основатель и руководитель студии дизайна MBDS Мария Боровская. Она советует оформить комнату в базовых тонах, а дополнить декором и аксессуарами по возрасту: подушками, картинами, текстилем, статуэтками.

В числе основных ошибок, которые допускают родители при оформлении детской комнаты, арт-директор мебельного бренда «Дятьково Design» Наталья Веденова называет неправильное расположение функциональных зон, недостаток места для хранения, непрактичность в уборке, недостаточное освещение и отсутствие свободного пространства.

Она заметила, что правильно обустроенная комната поможет гармонично развиваться ребенку. Так, письменный стол должен стоять в самом освещенном месте, например, у окна, чтобы дневной свет равномерно падал на рабочую поверхность, а кровать — в уютном уголке без сквозняков.

По словам Веденовой, не годится для детской мебель, которая требует сложного ухода. Она должна быть с такими поверхностями, которые не оставляют на себе отпечатки ладошек и легко приводятся в порядок.

Также для поддержания порядка в комнате, эксперт советует предусмотреть в детской вместительный шкаф для одежды, комод для белья, письменный стол с надстройкой и тумбой для хранения школьных принадлежностей. Дополнительным местом хранения может стать бельевой ящик кровати, в который можно убрать редко используемые или несезонные вещи. «Если мест для хранения в комнате не хватает, то в ней будет постоянный беспорядок, из-за которого ребенку будет сложно сосредоточиться», - подчеркнула Веденова.

Дизайнер Ковальчук рекомендует предусмотреть открытые полки для быстрого доступа к наиболее нужным вещам – книжкам, любимым игрушкам, гаджетам. Необходимо место и для хранения коробок, например, с конструкторами “Лего".

Важность освещения в детской отмечают все эксперты. Причем они сходятся во мнении, что одного источника света мало.

«Искусственное освещение комнаты должно соответствовать требованиям безопасности и быть комфортным для глаз», - обратила внимание дизайнер Боровская.

Желательно, говорит она, чтобы для каждой зоны был свой светильник. Освещение должно быть многоуровневым и разнообразным по теплоте и яркости. А основной свет в комнате должен быть теплого оттенка, приятного глазу.

Необходимо позаботиться о хорошем освещении рабочего места, предусмотреть ночник или светильник в изголовье кровати. Для безопасного передвижения в темное время суток не помешает подсветка с датчиком движения. В качестве декоративной подсветки можно использовать светодиодную ленту для полок, шкафчиков с игрушками, или протянуть ее по периметру потолка.

То, что у ребенка уже есть своя детская комната – это уже огромный плюс родителям, считает дизайнер интерьера Павел Лаврентьев. Он подчеркнул, что уют и современность детским комнатам придают две стороны – родители и дети.

«Дети живут в сказочном и немного полуреальном мире, где много места иллюзиям и мечтам. Поэтому интерьер должен давать ребенку возможность творчески воплотить свои фантазии. Например, возможность быстро возвести мини-домик или зону игр из небольших цветных подушек даст ребенку очень гибкую структуру в интерьере детской», - пояснил Лаврентьев.

Родителям же он посоветовал научиться понимать сценарии детства. А чтобы нащупать наиболее желанное направление действий в интерьере, отмечает эксперт, важно проговорить с ребенком, выслушать его предпочтения. Главная ошибка при оформлении комнаты для ребенка - это скучная детская: когда в ней отсутствует декор, нет растений, нечего украсить, нельзя повесить картины или постеры, заключил дизайнер.