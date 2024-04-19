Костенко пожаловалась на проблемы с сыном

Модель Анастасия Костенко рассказала о безвыходном положении из-за проблем с сыном. Жена Дмитрия Тарасова рассказала о своих переживаниях в соцсети.

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Несколько месяцев назад Анастасия родила четвертого ребенка. Модель призналась, что малыш плохо набирает в весе. По словам звездной мамы, у нее опускаются руки. Из-за проблем с грудным вскармливанием она считает себя ужасной матерью.

«В моей жизни еще не было столько стресса и переживаний. Из-за проблем с ГВ я чувствую себя ужасной мамой и держусь из последних сил. Еще и скорый отъезд мамы является большим поводом для слез», — пожаловалась Костенко.

По словам Анастасии, она пытается наладить режим малыша. Но пока у нее это плохо получается: вес сына не меняется.

Ранее Дмитрий Тарасов заявил, что хочет еще одного ребенка от Анастасии Костенко. Подробности смотрите в этой новости.

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