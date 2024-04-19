«Держусь из последних сил»: Костенко пожаловалась на проблемы с сыном
Модель Анастасия Костенко рассказала о безвыходном положении из-за проблем с сыном. Жена Дмитрия Тарасова рассказала о своих переживаниях в соцсети.
Несколько месяцев назад Анастасия родила четвертого ребенка. Модель призналась, что малыш плохо набирает в весе. По словам звездной мамы, у нее опускаются руки. Из-за проблем с грудным вскармливанием она считает себя ужасной матерью.
«В моей жизни еще не было столько стресса и переживаний. Из-за проблем с ГВ я чувствую себя ужасной мамой и держусь из последних сил. Еще и скорый отъезд мамы является большим поводом для слез», — пожаловалась Костенко.
По словам Анастасии, она пытается наладить режим малыша. Но пока у нее это плохо получается: вес сына не меняется.
Ранее Дмитрий Тарасов заявил, что хочет еще одного ребенка от Анастасии Костенко. Подробности смотрите в этой новости.
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