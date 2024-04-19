Стало известно, как научить детей быстро учить стихотворения

Ребенку труднее всего выучить стихотворение, когда он не понимает его смысл, рассказала NEWS.ru завкафедрой методики преподавания русского языка и литературы факультета русской филологии Государственного университета просвещения Анна Шмелева. По ее словам, родители должны объяснить детям значение все незнакомых слов.

Ребенок не может запомнить стихотворение, когда не понимает его смысл, не чувствует ритма, и не осознает, зачем его учить. Родители должны объяснить ему значение всех незнакомых слов и обсудить с ним содержание произведения, лирического героя. Нарисуйте стихотворение — каждая строфа — рисунок. Это наиболее продуктивный способ для ребенка запомнить события и логику стихотворения, — добавила Шмелева.

По ее словам, с детьми стоит обсудить подобранные автором рифмы. Шмелева подчеркнула: запоминать стихотворения помогает пение и записывание на диктофон.

Прочитывайте каждую строчку насколько раз. Заучивайте, дайте ребенку прочитать ее наизусть, а затем идите дальше. Очень помогают пение, а также запись на диктофон. Спойте стихотворение вместе с ребенком — подобрав наиболее подходящую или популярную мелодию. Или запишите, как ребенок его рассказывает, а затем дайте ему прослушать себя, — считает Шмелева.

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