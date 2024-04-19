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Стало известно, как научить детей быстро учить стихотворения

Ребенку труднее всего выучить стихотворение, когда он не понимает его смысл, рассказала NEWS.ru завкафедрой методики преподавания русского языка и литературы факультета русской филологии Государственного университета просвещения Анна Шмелева. По ее словам, родители должны объяснить детям значение все незнакомых слов.

Стало известно, как научить детей быстро учить стихотворения
© globallookpress.com
Ребенок не может запомнить стихотворение, когда не понимает его смысл, не чувствует ритма, и не осознает, зачем его учить. Родители должны объяснить ему значение всех незнакомых слов и обсудить с ним содержание произведения, лирического героя. Нарисуйте стихотворение — каждая строфа — рисунок. Это наиболее продуктивный способ для ребенка запомнить события и логику стихотворения, — добавила Шмелева.

По ее словам, с детьми стоит обсудить подобранные автором рифмы. Шмелева подчеркнула: запоминать стихотворения помогает пение и записывание на диктофон.

Прочитывайте каждую строчку насколько раз. Заучивайте, дайте ребенку прочитать ее наизусть, а затем идите дальше. Очень помогают пение, а также запись на диктофон. Спойте стихотворение вместе с ребенком — подобрав наиболее подходящую или популярную мелодию. Или запишите, как ребенок его рассказывает, а затем дайте ему прослушать себя, — считает Шмелева.

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