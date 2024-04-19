Как правильно подготовить ребенка к 1 классу школы

Запись в школу для будущих первоклассников началась, но как понять, готов ли ребенок к школьному обучению?

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По мнению психолога Елены Маракаткиной в интервью aif.ru, хотя родители уже сейчас приступают к выбору престижной школы для своих детей, важно помнить, что даже самое лучшее учебное заведение не сможет помочь, если ребенок не готов к школе.

Более 60% детей, по статистике, идущих в школу до 7 лет, на самом деле не готовы к обучению. Возможно, имеет смысл не спешить?

Навыки чтения, письма и счета важны, но недостаточны для оценки готовности к школе, говорит эксперт. Поэтому психологическая готовность ребенка должна включать такие аспекты, как учебную мотивацию, которая покажет поддерживает ли ребенок желание учиться и прилагает ли усилия для приобретения новых знаний. Также нужна саморегуляция поведения, чтобы ребенок контролировал свое поведение и сосредотачиваться на задании. Наконец, необходимо развитие познавательных процессов, что понят обладает ли ребенок хорошей памятью, вниманием, логическим мышлением и коммуникативными навыками.

При оценке готовности к школе родители могут использовать небольшой тест и по его итогам определить, что нужно делать дальше.

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