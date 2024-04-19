Онищенко дал рекомендации по психологической поддержке ребенка перед ЕГЭ
Родителям следует отказаться от негативного настроя и отвлечь ребенка на позитивные мысли перед сдачей экзамена. Об этом в эфире радио Sputnik заявил бывший главный санитарный врач России, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По его мнению, успех ребенка прежде всего зависит от настроя взрослых, поэтому родителям не нужно поддаваться всеобщей паники по поводу предстоящих итоговых испытаний.
«Подключайте себя и ребенка на то, что сбалансирует его и ваше состояние. Как ни банально звучит, нужно накануне экзамена пойти с ним погулять, сходить в кино — получить положительные эмоции», — сказал Онищенко.
Родителям следует проконтролировать, чтобы ребенок выспался перед сдачей экзамена, продолжил академик. После получения результатов тестирования школьника также следует поддержать.
«Выпускной экзамен — это не последнее испытание в жизни, и не самое сложное, делать из этого «все или ничего» не надо», — подытожил собеседник радио.
Ранее первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Олег Смолин предложил перевести ЕГЭ в «добровольный режим», о чем писала «Парламентская газета». Он подчеркнул, что подготовка к нему отнимает у детей много времени, но не дает знаний.