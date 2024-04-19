Онищенко дал рекомендации по психологической поддержке ребенка перед ЕГЭ

Родителям следует отказаться от негативного настроя и отвлечь ребенка на позитивные мысли перед сдачей экзамена. Об этом в эфире радио Sputnik заявил бывший главный санитарный врач России, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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По его мнению, успех ребенка прежде всего зависит от настроя взрослых, поэтому родителям не нужно поддаваться всеобщей паники по поводу предстоящих итоговых испытаний.

«Подключайте себя и ребенка на то, что сбалансирует его и ваше состояние. Как ни банально звучит, нужно накануне экзамена пойти с ним погулять, сходить в кино — получить положительные эмоции», — сказал Онищенко.

Родителям следует проконтролировать, чтобы ребенок выспался перед сдачей экзамена, продолжил академик. После получения результатов тестирования школьника также следует поддержать.

«Выпускной экзамен — это не последнее испытание в жизни, и не самое сложное, делать из этого «все или ничего» не надо», — подытожил собеседник радио.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Олег Смолин предложил перевести ЕГЭ в «добровольный режим», о чем писала «Парламентская газета». Он подчеркнул, что подготовка к нему отнимает у детей много времени, но не дает знаний.