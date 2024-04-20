Мария и Сергей Кинчаровы: "Если вы хотите стать многодетными родителями, не затягивайте"

Как становятся многодетными родителями, что больше мотивирует — материальная поддержка или внутренние психологические факторы, какой совет молодым семьям могут дать опытные мамы и папы, а также их дети? Об этом порталу Волга Ньюс рассказали в семье Марии и Сергея Кинчаровых, которые воспитывают троих детей.

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Недавно в вашей семье родился третий ребенок — дочка Даша. Вы с самого начала планировали создание многодетной семьи?

— Мы не планировали стать многодетной семьей, когда собирались пожениться, то говорили о том, что мы хотим двоих детей. Поженились мы в 2007 году, когда учились на третьем курсе вузов. И на свадьбе был интересный момент: когда мы фотографировались, то заметили на заднем плане рекламу какого-то банка, где была фраза "осталось родить сына". И мы посчитали, что это знак — у нас первым будет мальчик. Так и вышло — первенец, сын, родился в феврале 2011 года. Назвали его Миша — в честь моего дедушки — ветерана войны, который ушел на фронт добровольцем, прошел войну и дошел до Берлина, имеет много наград, в том числе орден Великой Отечественной войны II степени. Потом, через пять лет, родился второй ребенок — Кирилл. Ему мы выбрали имя еще в роддоме, когда родился Миша — я сразу сказала мужу, что второго сына назову Кириллом.

Как вы вспоминаете те годы? Трудно было?

— Если с первым ребенком были сложности, недосыпы, то со вторым проблем, можно сказать, не было. Мы жили в небольшой двухкомнатной квартире, родители мужа были далеко, моя мама жила в Самаре, но не рядом с нами, поэтому мне особо никто не помогал с ребенком в декрете, и я нормально справлялась.

Поэтому спокойно решились на третьего?

— Как, наверное, любая мама, я хотела девочку, дочку, и муж тоже хотел. Понимаю, что не факт, что будет девочка, но все-таки решили родить. Помню, после вторых мне гинеколог сказала: "Хочешь девочку? Проси у Бога, ты сама на пол никак не повлияешь". Все дети запланированные. Мы готовились, сдавали анализы, не пили, не курили, правильно питались. И в июле 2023 года у нас родилась Даша. Имя мы придумали заранее и это тоже своя история: мама хотела, чтобы у меня была сестренка, но не сложилось. И она думала, что если родит еще дочку, то назовет ее Даша. Нам с мужем тоже понравилось имя, да и звучит красиво — Дарья Сергеевна.

Как удается заниматься домом, остается ли время на отдых и увлечения?

— У нас трехкомнатная квартира, места нам хватает. В доме у нас еще живут кот и кошка. Кошка моя, так как я ее выбирала и заводила, а кот – старшего сына. Он к нам случайно попал и прижился. Поэтому по возможности он сам за ним ухаживает, кормит, убирается, моет. Конечно, иногда кажется, что времени на отдых совсем не остается. Нам очень помогает бабушка — моя мама. Она просто незаменима. Желаю, чтобы у каждой мамы был такой незаменимый помощник, который вас подстрахует, посидит с младшим ребенком, встретит со школы среднего. Спасибо таким бабушкам! Отдыхать вдвоем с мужем, без детей получается нечасто. Даша маленькая совсем, на грудном вскармливании, поэтому оставить ее можно часа-три на два максимум. Но это нормально. Ведь дети вырастут, и это время пройдет. Сейчас, когда есть третий ребенок, особенно понимаешь, как это ценно. Смотришь на нее, на ее улыбку, на то, как она ручки тянет, просит к себе и понимаешь, что это лишь на несколько месяцев. А дальше она побежит. И время бежит. Мише уже тринадцать, и он не очень позволяет себя обнимать, а Кирилла уже тяжело взять на ручки. Так что цените время, когда вы с детьми.

Удается проводить время всей семьей?

— Да. Мы очень любим настольные игры, хотя играем в них не так часто, как хотелось бы Кириллу, но нет времени из-за работы. Любимые игры: Монополия, Имаджинариум, Хитрый Лис — буквально с этого года подсели. Недавно на Новый год подруга привезла из Германии игру — Папа Дракон. Играем в нее. Пару лет назад у нас появилось новое увлечение — мы научили детей кататься на лыжах и стали ездить на турбазу. Ну и у нас есть семейные традиции, например, одна из них новогодняя — мы вместе украшаем елку. Во-первых, стараемся, чтобы каждый приложил к ней свою руку. Во-вторых, каждый год нужно обязательно вешать какую-то одну новую игрушку — так у нас пополняется запас этих игрушек, потому что одну новую вешаем, а три-пять каждый год разбиваются.

А с работой как?

— Я - журналист, плюс освоила специальность по продвижению в соцсетях. Начала этим заниматься в 2017 году, так как помогала мужу продвигать новый бизнес — соляную комнату "АсСоль" на улице Дыбенко в Самаре. Идея открыть соляную комнату к нам пришла, когда старший сын ходил в садик и часто болел. Чтобы укрепить иммунитет, мы решили пройти курс в соляной пещере. После 10 сеансов ребенок целых два месяца ходил в садик без больничных! Тогда муж и предложил открыть свой бизнес, мне очень понравилась эта идея. Я завела группу ВКонтакте, стала приглашать друзей, потом освоила приемы продвижения в соцсетях и дело пошло — уже на открытии продали много абонементов. Сейчас нам помогает старший сын — он уже может отредактировать тексты и многое другое, в принципе, как все современные подростки.

Чем еще увлекаются дети?

— Миша с пятого класса занимается легкой атлетикой в школе Олимпийского резерва. Каких-то особых высот он не достиг, но у него есть медали, есть и похвалы тренера. К тому же у него была травма — в прошлом году он порвал связки, прыгая через барьеры, и долго был в гипсе, пропустил школу, но сейчас уже все хорошо и спорт он не бросил. Кирилл сейчас в первом классе, плюс он еще ходит в музыкальную школу по классу фортепиано. Любит всякие движухи, общение, технику, ходит на кружок дизайна. Он очень творческий мальчик, любит лепить, рисовать, собирать конструктор, причем может как легко собрать что-то по инструкции, а так и импровизировать. Кстати, на фортепиано, когда играет, то сам старается сочинять мелодии. Ну и младшая Даша очень любит жевать сушки, купаться и поцелуйчики. Всегда радуется возвращению домой братьев, улыбается и смеется. Любовь эта взаимная у них.

В Самарской области семьям с детьми предоставляется 25 мер социальной поддержки — пользуетесь ли вы ими?

— Часто приходится слышать, что много детей рожают из-за пособий. По нашей семье могу сказать, что мы практически ничем не пользуемся, так как большинство мер поддержки направлено на малоимущие семьи, а наш доход немного превышает этот уровень. Второй момент — мера поддержки есть, а пользоваться ей не получается, так как процесс со стороны государства не доработан. В частности, могу рассказать, как мы пытались оформить земельный участок — это отдельная эпопея, которая еще не завершилась. Многодетными мы стали полгода назад. До этого пользовались маткапиталом, а также выделялись деньги на подготовку детей к школе. Но в принципе, на какие-то особые бонусы мы и не рассчитывали. Когда родился первый ребенок, мы жили с моими родителями, потом купили свою квартиру — что-то накопили, где-то взяли в долг, потом отдавали. С использованием маткапитала взяли трехкомнатную, но если бы его не было — взяли бы ипотеку. Повторюсь, многодетными мы стали полгода назад, получили свидетельство. Нам разъяснили про различные меры поддержки: различные льготы по оплате ЖКХ и другие. Но в основном все это касается категории малообеспеченных, к которым наша семья не относится. Или, например, мы можем получить 100 тысяч рублей на расходы на ребенка, но для этого нужно собирать чеки. Мы, конечно, пытаемся, но крупных покупок у нас нет. Это, кстати, еще один плюс многодетности — много вещей остается от старших: кроватка, коляска, одежда и т. п. Хотелось бы, кстати, внести предложение о повышении этой суммы или изменении условий — чтобы деньги выдавали под отчет, потому что собирать чеки очень неудобно. Когда ребенку исполняется год, можно писать заявление на получение определенной суммы на покупку автомобиля, но у нас уже две машины, так что нам неактуально. Есть одна очень классная мера поддержки — бесплатные завтраки в школе. Вот за это спасибо. У нас сыновья бесплатно питаются в школе. И оформляется эта мера достаточно легко — нужно просто со всем документами, удостоверением многодетных подойти в бухгалтерию школы, и это все сразу оформить. Так называемый губернаторский подарок — приданое для первенца, тоже хорошая мера поддержки, классный набор, но опять же нам он не достался. В 2011 году такого еще не было. Надо сказать, что помимо государственных мер поддержки есть еще поддержка от частных организаций. Например, Волжские термы можно посетить с большой скидкой. Самарский зоопарк раз в месяц можно сходить бесплатно. Есть и другие плюшки в других местах и это очень приятно. В целом хочу сказать, мы рады поддержке со стороны государства, но детей рожали не ради какой-то материальной выгоды.

А что с участком для многодетных?

— О, это больная тема… У нас есть дача, но это именно дача, не участок. А мы хотели получить землю и строить дом. Тут мы узнаем, что многодетным еще и положен участок. Прекрасно думаю, через Госуслуги можно подать заявление на постановку на очередь. В ответ из Волжского района нам начинают сыпаться уведомления об отказе. Причина — недостаточно сведений, при этом никаких документов дополнительных не запрашивают. Ладно, поменялся глава района, решили еще раз попробовать, и опять отказ. Обратились в управление муниципального имущества и земельных отношений на улице Дыбенко. Там объяснили, что отказы приходят всем подряд — это система такая неработающая. Пришлось писать заявление от руки, но сказали, что можно прождать ответа чуть ли не год. А чтобы ускорить, нам посоветовали самим ходить пешком в радиусе 25 км от города и искать бесхозный участок, а потом пытаться его оформить. Каким цензурным словом можно это назвать? Пока что мы лишь встали на очередь, получив тому подтверждение в МФЦ. И вот уже второй месяц наша позиция в очереди никак не меняется, мы 630-ые. Как думаете, в каком году мы получим участок?

Представление о многодетной семье у нас часто очень полярное: кто-то скажет, что это маргиналы, рожающие ради пособий, а кто-то скажет, что это богатые люди, которые могут позволить себе такое удовольствие. Что думает ваша семья по этому поводу?

— Многодетные семьи — это семьи, где любят детей. Все. В реальности бывают богатые многодетные, и у нас таких знакомых много. Да бывают и бедные, которые реально живут на пособие. Бывает средний доход. Вот у нас трое детей, родного брата мужа — пять, так как недавно родились двойняшки. Пожалуйста, вполне обычные все люди. В моем детстве это было редкостью, а сейчас нормальное явление. Наверное, меры поддержки играют свою роль, но тут палка о двух концах. Я знаю, что многих упрекают, даже кто не многодетные, что вот вы получаете эти пособия, а мы платим налоги, это нечестно. Но те, кто так говорит, попросту не представляет, сколько реально денег тратится на детей.

Какой совет вы могли бы дать молодым семьям — тем, кто еще планирует рождение детей?

— Сначала скажут дети: Миша говорит, что старшим детям нужно быть аккуратнее с младшими, то есть не толкать, не обижать их, а совет от Кирилла — убирать за собой, не хулиганить. Если честно, удивилась сама таким советам детей другим детям. Муж советует: если вы хотите стать многодетными родителями, не затягивайте с этим. Так как с возрастом воплотить желание будет все сложнее. А мне бы хотелось обратиться к мамам, у которых уже двое-трое деток. Во-первых, никогда не заставляйте старших помогать ухаживать за младшими. Это очень важно, если не будете заставлять, они будут сами просить помочь и делать это с удовольствием. Так, у нас, когда мы выходим на прогулку, мальчишки спорят, кто повезет коляску. И мы решаем, что, например, в одну сторону везет Миша, а в другую — Кирилл. Вот также они могут спорить, кто идет ее качать, если она заплачет, это очень здорово. А главное, чтобы в семье царило счастье, нужно чаще говорить своим любимым о том, что ты их любишь и чаще обнимать друг друга. Тактильность, особенно у детей, придает чувство безопасности. Уверенность в том, что ребенок не один, под защитой. Обнимашки и целовашки нужны всем, и мальчикам тоже.

На территории Самарской области в настоящее время проживает более 28 тысяч семей, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет. В таких семьях более 84 тысячи детей. В целом, как отмечает региональное министерство социально-демографической и семейной политики, в губернии наблюдается тенденция увеличения числа многодетных семей — начиная с 2010 г. их число практически удвоилось.