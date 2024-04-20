Как путешествовать с детьми: три лайфхака для комфортного отдыха

Безусловно, путешествовать с малышом непросто, но при тщательной подготовке приятные впечатления от поездки получат как дети, так и родители. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Татьяны Хусаиновой, о чем важно подумать еще на стадии бронирования путевки, когда вопрос касается отдыха с детьми.

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Отель с детским клубом

По мнению эксперта, родители смогут отдохнуть только в одном случае — если заблаговременно продумают все нюансы. Перед тем как бронировать отель, следует поинтересоваться, какие развлечения там предлагают для гостей с детьми.

— Необходимо заранее узнать, есть ли в понравившемся отеле детский клуб. Потому что в таком случае родители могут оставить ребенка под присмотром воспитателей. Как правило, в таких местах работают опытные аниматоры, которые организуют досуг малышей, — рассказала Хусаинова.

Также важно уточнить, с какого возраста принимают детей в отельном клубе, предупредила специалист.

— Условия зависят от места. В некоторых отелях без присмотра родителей можно оставить малышей с шести месяцев, в других — допускают детей с четырех лет и старше. Часто детские клубы предлагают дополнительные платные услуги, о которых полезно узнать заранее, — подчеркнула собеседница «ВМ».

Эксперт отметила: в самых популярных странах для семейного отдыха, таких как Турция, Египет, ОАЭ, практически в каждом отеле есть хорошо оборудованный детский клуб.

— Детская комната при отеле работает с раннего утра и до позднего вечера, а значит, малыша можно оставить под присмотром в любое время дня. И пока дети находятся под чутким наблюдением и заняты активными играми, родители могут уделить время собственному отдыху, — считает Хусаинова.

Услуги няни

Второй вариант, который позволит расслабиться родителям и при этом не беспокоиться за ребенка, — отель, предоставляющий услуги няни, продолжила специалист.

— В отеле может не оказаться полноценного клуба для детей или он будет неинтересным, в таком случае есть возможность нанять няню. Везти ее с собой — мероприятие затратное. Удобнее и дешевле получить квалифицированную услугу на месте, — уверена эксперт.

По ее словам, час присмотра за малышом стоит от 15 долларов или евро.

— На какой срок оставить ребенка, вы решаете на месте. А пока с малышом гуляют по территории или играют, родители могут поехать на экскурсию, отправиться на шопинг или сходить на массаж, — уточнила Хусаинова.

Рюкзак игрушек

Стоит взять с собой на отдых рюкзак с бесчисленным количеством карманов и разложить по ним разного рода игрушки и любопытные вещицы, посоветовала специалист.

— Этот прием позволит насладиться южным солнцем или спокойно изучить шведский стол, не отдавая ребенка няне или аниматору. Как только малыш потребует внимания, займите его новым предметом. Некоторые родители удивляются, насколько полезной в путешествии с ребенком может оказаться даже обычная матрешка, — заметила эксперт.

Пока ребенок перебирает свои «богатства», родители могут провести бесценные мгновения в тишине и покое, заключила собеседница «ВМ».