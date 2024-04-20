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Россиянам рассказали, как не разориться на выпускной школьнику

Планируя бюджет на выпускной ребенку, важно заранее определить сумму. Об этом рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Соловиченко.

Россиянам рассказали, как не разориться на выпускной школьнику
© РИА Новости

В первую очередь родителям нужно определиться с форматом празднования. Важно узнать у детей, где они хотят провести это мероприятие, так как зачастую родители хотят арендовать банкетный зал в центре города, а выпускникам, например, было бы более комфортно на событийной площадке за городом.

Следующий этап – это финансовая сторона вопроса. Здесь необходимо определиться с оптимальной для каждой семьи суммой, так как некоторые родители не могут себе позволить большие затраты. Для удобства эксперт посоветовала разделить все траты на две категории: первостепенные и отсроченные, чтобы выпускники могли сдавать средства поэтапно.

Соловиченко рассказала, что заказывать все услуги, например, еду, развлечения, фотографа, нужно оптом. Одним из лучших вариантов будет взять пакетное предложение в одном event-агентстве, таким образом затраты будут меньше. Такой же принцип можно применить при покупке «важных мелочей».

«Например, вы хотите купить ленту с надписью «Выпускник". В ближайшем магазине она стоит 250 рублей. Вроде недорого. Но если поискать в интернете, то цена на такую же ленту может быть и 150 рублей. Кстати, минимум на треть дешевле заказывать ленты, объединившись несколькими классами», – поделилась лайфхаком эксперт.

Снизить затраты на организацию праздника можно с помощью составления детализированной сметы, в которой акценты будут расставлены на те аспекты, которые наиболее важны выпускникам. Соловиченко подчеркнула в материале для rg.ru, что в данной смете стоит добавить графу «непредвиденные расходы», которые могут составить до 10 % от общей суммы бюджета.

Ранее Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал о датах последних звонков и выпускных. В 2024 году последние звонки в регионах пройдут с 24 по 25 мая, выпускные планируется проводить 28–29 июня.

Дети
Сергей Кравцов
Минпросвещения России