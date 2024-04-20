Россиянам рассказали, как не разориться на выпускной школьнику

Планируя бюджет на выпускной ребенку, важно заранее определить сумму. Об этом рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Соловиченко.

В первую очередь родителям нужно определиться с форматом празднования. Важно узнать у детей, где они хотят провести это мероприятие, так как зачастую родители хотят арендовать банкетный зал в центре города, а выпускникам, например, было бы более комфортно на событийной площадке за городом.

Следующий этап – это финансовая сторона вопроса. Здесь необходимо определиться с оптимальной для каждой семьи суммой, так как некоторые родители не могут себе позволить большие затраты. Для удобства эксперт посоветовала разделить все траты на две категории: первостепенные и отсроченные, чтобы выпускники могли сдавать средства поэтапно.

Соловиченко рассказала, что заказывать все услуги, например, еду, развлечения, фотографа, нужно оптом. Одним из лучших вариантов будет взять пакетное предложение в одном event-агентстве, таким образом затраты будут меньше. Такой же принцип можно применить при покупке «важных мелочей».

«Например, вы хотите купить ленту с надписью «Выпускник". В ближайшем магазине она стоит 250 рублей. Вроде недорого. Но если поискать в интернете, то цена на такую же ленту может быть и 150 рублей. Кстати, минимум на треть дешевле заказывать ленты, объединившись несколькими классами», – поделилась лайфхаком эксперт.

Снизить затраты на организацию праздника можно с помощью составления детализированной сметы, в которой акценты будут расставлены на те аспекты, которые наиболее важны выпускникам. Соловиченко подчеркнула в материале для rg.ru, что в данной смете стоит добавить графу «непредвиденные расходы», которые могут составить до 10 % от общей суммы бюджета.

Ранее Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал о датах последних звонков и выпускных. В 2024 году последние звонки в регионах пройдут с 24 по 25 мая, выпускные планируется проводить 28–29 июня.