Как перестать кричать и срываться на детей

Родители в жизни испытывают много стресса, им приходится решать разные проблемы, из-за чего моральные силы часто на исходе. О том, как выходить из этих ситуаций без крика и срывов на детей, «Газете.Ru» рассказала Кира Гольдштейн, психолог Онлайн-школы №1.

«Для того, чтобы ответить на вопрос «А как…», всегда нужно для начала ответить на вопрос «Почему?» Почему я кричу и наказываю? Поиск причины — уже начало к решению этого вопроса», — объяснила специалист.

По словам психолога, причины, почему родители кричат на детей, могут быть разными: «Потому что он меня не слышит, хочу достучаться», «Потому что он грубо со мной разговаривает», «Потому что врет», «Потому что ничего не делает», «Потому что я лучше знаю, как надо». И самый редкий ответ: «Потому что я испугалась, что он попадет в беду».

«То есть если я буду кричать, то ребенок меня услышит и я до него достучусь? Или случится чудо и мой подросток начнет говорить правду? Конечно, нет. Крик взрослого — это страх, бессилие, невозможность или неумение сделать по-другому, это отчаяние», — добавила Гольдштейн.

Эксперт отметила, что в этих случаях начинать родителям всегда нужно с себя: как и что я говорю, что со мной сегодня происходит, что у меня по-другому не получается?

«И самый первый шаг — определиться именно с этой проблемой: где тот раздражающий момент – действительно ли виноват сегодня мой ребенок, что я сорвалась на крик? Начните понимать, что модель с криком не работает — я кричала вчера, позавчера и все то же самое. Не работает! Вы же убедились на своем опыте, что все повторяется из раза к разу. Измените стратегию поведения свою с ребенком», — рассказала психолог.

Она посоветовала объяснять ребенку последствия его действий спокойно, доступным для него языком.

«Ведь любая конфликтная ситуация имеет начало — и она не начинается с крика. Ребенок вас послушал — похвалите. Не понял — еще раз повторите. Не согласен — обсудите. Будьте последовательны в своих ограничениях и правилах. Если они установлены — не забывайте о них и завтра», — рекомендовала эксперт.

Не лишним будет и предложить ребенку выбор, удобный для всех.

«Так вы не только идете на компромисс, но еще и показываете, что выбор вашего ребенка для вас важен, как и любого другого члена семьи. Вам нужен только послушный ребенок или человек, который умеет взаимодействовать, говорить, умеет выражать свое мнение, пробует делать выбор, учится управлять своими эмоциями и поведением? Всего этого можно добиваться не криком, а быть самим открытыми, помогать и направлять своего ребенка всегда, когда это необходимо», — резюмировала Гольдштейн.

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