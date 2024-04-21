Дерматолог рассказала о правилах выбора детского полотенца

При выборе детских полотенец лучше отдавать предпочтение хлопковым материалам, поскольку они очень мягкие и не вызывают аллергии, заявила в беседе с NEWS.ru врач — дерматолог-косметолог Татьяна Егорова. По ее словам, полотенце должно быть натуральным по составу и впитывать влагу. Она также подчеркнула, что после покупки его необходимо постирать несколько раз.

© News.ru

Для маленьких детей лучше приобретать хлопковые полотенца. Они очень мягкие и не вызывают аллергии. После покупки обязательно стоит простирать их несколько раз. Главная задача, чтобы полотенце хорошо впитывало влагу и было натуральным по составу, — объяснила Егорова.

Врач добавила, что жесткая текстура может поцарапать нежную кожу ребенка. Как пояснила специалист, обычные полотенца часто шьются из тканей с применением красителей, что в целом не очень полезно для детской кожи.

Ранее дерматолог Александра Филева рассказала, что, несмотря на свою пользу, антибактериальное мыло может быть вредным, поскольку оно провоцирует дисбаланс микроорганизмов. Она пояснила, что мыло принесет вред для здоровья, если его использовать на постоянной основе. По словам врача, в таком случае нарушится баланс между полезными и болезнетворными микроорганизмами.