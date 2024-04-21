Как прикосновения влияют на развитие детей

Физический контакт может улучшить самочувствие и уменьшить боль, депрессию и беспокойство даже у взрослых людей, утверждают ученые. Масштабный анализ ранних исследовательских работ о прикосновениях опубликован в журнале Nature Human Behavior.

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Эксперты из Германии и Нидерландов пришли к выводу, что положительный эффект был особенно заметен у недоношенных детей при контакте «кожа к коже».

Интересно, что в случае с взрослыми источник прикосновения не имел особого значения — например, в эксперименте с больными людьми одинаковый эффект давало взаимодействие как со знакомыми людьми, так и с медицинским работником. Но с новорожденными все иначе.

«Одно очень интригующее открытие заключается в том, что новорожденные дети получают больше пользы от прикосновения своих родителей, чем от прикосновения незнакомца», — объяснил Вилле Харьюнен, исследователь из Университета Хельсинки в беседе с The New York Times.

Эксперт предположил, что преимущество родителей может быть связано с запахом или с привычкой младенца к тому, как его обычно держат. Так называемую «сенсорную терапию» недоношенных детей Всемирная организация здравоохранения рекомендует начинать как можно раньше.