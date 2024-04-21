Врач предупредила об опасности вегетарианства для детей

Врач рассказала об опасности вегетарианства для здоровья ребенка. Комментарий гематолога консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы Минздрава России Евгении Томовой публикует RT. Специалист пояснила, что растительная пища не содержит необходимых организму белков со всеми важными аминокислотами, витаминами группами В, D и железа.

Компенсировать их дефицит могут только продукты животного происхождения либо лекарственные препараты. Когда ситуация выходит из под контроля, к педиатру дети приходят с недостатком веса. В запущенных случаях у маленьких веганов и вегатарианцев отмечается задержка физического и психомоторного развития.

«У ребёнка отсутствуют микроэлементы, необходимые для нормального функционирования организма, работы метаболизма», — пояснила Евгения Томова.

Поэтому детям раннего возраста до пубертата не рекомендуется отказ от мяса. А позднее ребенок должен сам сделать выбор продуктов.

По словам врача, необходимо предоставить выбор из нескольких продуктов, которые составляют полноценный рацион: в нем должны присутствовать и клетчатка, и овощи, и мясо. Однообразное питание никак не может восполнить все потребности растущего организма.

Также Евгения Томова предупредила, что если беременная женщина придерживается вегетарианства или веганства, у нее может проявиться железодефицит, который передается внутриутробно ребенку. В период интенсивного роста это грозит развитию анемии, гипоксии, нарушению физического и психомоторного развития, задержке моторных навыков и медленному набору веса.

«Должны проводиться биохимические анализы у мамы, чтобы не пропустить дефицит многих микроэлементов: белка, кальция, витамина D, железа, В12», — подчеркнула врач.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в России в прошлом году предложили на законодательном уровне запретить вегетарианство для детей.