Детские игрушки решили поделить на возрастные категории

Обязать производителей и дистрибьюторов маркировать игры и игрушки, разделив их на категории 0+, 6+, 12+ и 16+, призван законопроект, который подготовила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая вместе с коллегами. Депутат рассказала, что документ внесут в Госдуму, как только будет готов ГОСТ, где и распишут критерии оценки. «Парламентская газета» ознакомилась с проектом стандарта и выяснила, что можно рекомендовать детям разных возрастов, а что — вообще запретить.

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Ты трансвестит, Барби

Пока в России маркируют кино и книги. Производители или распространители обязаны снабжать всю литературу и фильмы знаками 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+. Это предусмотрено Законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Ребенку, пришедшему в магазин или кинотеатр без родителей, не имеют права продать книжку или билет со знаком 18+.

Теперь законодатели взялись за игрушки. Они считают, что далеко не все в детских магазинах безопасно для психики.

«Например, вы приходите купить ребенку пупса. А игрушка неожиданно оказывается трансформером — из мальчика можно сделать девочку. В Россию уже пытались ввезти таких пупсов», — рассказала Татьяна Буцкая.

Некоторые игрушки, к которым у законодателей возникли претензии, в России продаются.

«Эти жуткие синие монстры с длинными руками, куклы в гробиках и даже унитазы с торчащими из них головами! О последних недавно докладывала уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Она видит, какое влияние оказывают такие игрушки на психику детей», — перечислила Буцкая.

По мнению депутата Марии Бутиной, которая тоже работает над законопроектом:

«Одна кукла Барби чего стоит с ее трансвеститскими образами и отказом от семейных ценностей». «Нам такое не нужно», — написала она в своих соцсетях.

Кстати, первую куклу-трансгендера выпустили в США в 2022 году, но на российский рынок она не попала.

Сначала стандарт, потом закон

Законопроект уже почти готов, но его внесут, лишь когда появится специальный ГОСТ, иначе норма просто не будет работать, сказала Татьяна Буцкая.

«В законопроекте мы указали, что производители или дистрибьюторы должны проводить психолого-педагогическую экспертизу и маркировать игры и игрушки знаками 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+ в соответствии с ГОСТом. А уже в стандарте будут даны критерии оценки», — пояснила она.

Над проектом ГОСТа работают в Роскачестве вместе с депутатами и федеральными ведомствами. В пресс-службе Роскачества показали «Парламентской газете» проект национального стандарта, подчеркнув, что это первая редакция, и ее еще будут дорабатывать.

В документе перечислены критерии классификаций игр, игрушек и игровых сооружений. Например, изображение или описание жестокости и насилия, за исключением сексуального, допустимо для детей старше 12 лет, но без натуралистического показа убийств, и только если игра выражает сострадание к жертве и осуждение насильника. Для малышей допустимы только ненатуралистические изображения насилия, если явно показано, что добро восторжествовало над злом. В конце концов, без насилия не обходится большинство народных сказок — один собирательный образ мачехи чего стоит.

Все, что касается несчастных случаев, катастроф, аварий либо ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, должно быть помечено маркировкой 6+. Но в любом случае это не должно вызывать у детей ужас и панику, говорится в проекте.

Если есть изображения алкоголя, наркотиков и сигарет, изделие должно быть с маркировкой 12+. А еще с осуждающим отношением к таким вещам и указанием на их опасность.

Если речь идет об изображении преступлений, это должно осуждаться и не побуждать совершать антиобщественные действия. В поимку преступников можно играть детям старше шести лет.

Все, что касается изображения половых отношений между мужчиной и женщиной, разрешено только с маркировкой 12+. При этом игры и игрушки не должны носить возбуждающий или оскорбительный характер, изображать секс и быть слишком натуралистичными.

А «изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику» могут быть в игрушках и играх со знаком 16+. Можно предположить, что такие ограничения коснутся двухголовых кукол-мутантов или вампиров в гробиках, которые, правда, называют в магазинах не гробами, а модными шкафчиками.

В проекте ГОСТа перечислили также критерии, по которым игры и игрушки признают причиняющими вред здоровью и развитию детей — такие несовершеннолетним вообще не подходят. Речь идет обо всем, что побуждает детей совершать опасные действия, включая самоубийства, принимать наркотики, пить, курить, играть в азартные игры, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, оправдывает насилие. В тот же список попали игры и игрушки, которые отрицают семейные ценности, формируют неуважение к родителям и другим членам семьи, демонстрируют нетрадиционные сексуальные отношения, вызывают желание сменить пол, оправдывают противоправное поведение, содержат нецензурную брань и изображения секса.

Что такое хорошо и что такое плохо

В целом стандарт определит, что такое хорошо и что такое плохо для детей разного возраста, сказала Татьяна Буцкая.

«Например, если есть вторичные половые признаки или изображение крови, маркировка никак не может быть ниже 16+», — считает депутат.

Но это не значит, что родителям будут навязывать выбор, сказала она, — в первую очередь маркировка нужна для информирования: «Будут полки для самых маленьких, для тех, кому уже исполнилось 6, 12, 16 лет». Если же игрушка не пройдет экспертизу, ее на рынок просто не допустят.

Контроль же, добавила парламентарий, будет прежде всего общественным. А если игрушка, промаркированная 0+, будет далека от представления родителя об идеальном развлечении для малыша, можно будет обратиться в Роспотребнадзор. Там проведут исследование и решат, сменить ли маркировку или вообще запретить товар к продаже. А вот госзакупки надо будет проводить строго в соответствии с ГОСТом — так, детский садик не сможет приобрести для своих воспитанников изделия с маркировкой 12+.

На стоимость игрушек, по словам парламентария, новые правила никак не повлияют — производители будут сами проводить экспертизу, сверяясь с критериями. Проще всего, считает она, будет промаркировать игрушки, сделанные по мотивам компьютерных игр, фильмов и книг. Нужно будет установить для них ту же возрастную планку, что и для самого произведения. Например, почти все фильмы про страшную куклу Чаки и его не менее «миловидную» невесту снабжены маркировкой 16+, а игру Poppy Playtime, откуда пришли Хагги Вагги и Кисси Мисси, на многих сервисах рекомендуют скачивать детям не младше 12 лет.

Пока новый стандарт обсуждают с Минпросвещения и другими ведомствами и к общему знаменателю еще не пришли, отметила Буцкая. Когда документ доработают и утвердят, производители смогут применять его в добровольном порядке. А уже тогда, сказала депутат, можно будет принять законодательное решение, чтобы сделать психолого-педагогическую экспертизу и маркировку обязательной.