Как не срываться на ребенка и обойтись без криков? Инструкция для родителей

Психолог Гольдштейн: родителям, которые кричат на детей, начинать нужно с себя. С детьми бывает непросто, и взрослые порой могут позволить себе лишнего в разговоре с ними. Как правило, такое происходит не из-за нелюбви к ребёнку, а из-за стресса и морального истощения. Но в любом случае приятного в этой ситуации мало. О том, как перестать срываться на ребёнке, «Газете.Ru» рассказала психолог «Онлайн-школы № 1» Кира Гольдштейн.

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С детьми бывает непросто, и взрослые порой могут позволить себе лишнего в разговоре с ними. Как правило, такое происходит не из-за нелюбви к ребёнку, а из-за стресса и морального истощения. Но в любом случае приятного в этой ситуации мало. О том, как перестать срываться на ребёнке, «Газете.Ru» рассказала психолог «Онлайн-школы № 1» Кира Гольдштейн.

Почему родители кричат на детей

Эксперт посоветовала прежде всего ответить на вопрос, почему вы кричите на ребёнка. Причины тут могут быть разными:

Потому что он меня не слышит, хочу достучаться;

Он грубо со мной разговаривает;

Он врёт;

Он ничего не делает;

Потому что я лучше знаю, как надо.

Но на деле взрослые понимают, что крик не заставит ребёнка говорить правду или исправить своё поведение. Крик означает лишь бессилие и страх взрослого, невозможность или неумение сделать иначе, объяснила эксперт.

Как перестать кричать на ребёнка

Психолог пояснила, что родителям нужно начинать с себя — важно понять, что с вами происходит. Стоит найти раздражающий момент — возможно, это даже не ребёнок. Плюс лучше как можно раньше понять, что раз вы кричали вчера и позавчера и это не помогло, значит это не работает. Специалист посоветовала изменить стратегию поведения с вашим чадом.

Как разговаривать с ребёнком

Важно общаться с ребёнком доступным для него языком и делать это спокойно, отметила психолог. Если он понял, что вы хотели до него донести, — похвалите его, если нет — повторите то же самое ещё раз, если он не согласен — обсудите проблему.

Ещё нужно быть последовательным в своих правилах и ограничениях, идти на компромиссы и учитывать выбор вашего ребёнка, добавила Гольдштейн.

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