Как исправить «ленивый глаз» у ребенка?

Офтальмолог Дунайцева рассказала, как лечат синдром «ленивого глаза» у детей. Этом синдром по-другому называют амблиопией. Это патология, при которой один глаз видит плохо, хотя с сетчаткой у него всё в порядке. Почему появляется этот синдром и можно ли его исправить без хирургического вмешательства, рассказала врач-офтальмолог DocDeti Кристина Дунайцева.

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Этом синдром по-другому называют амблиопией. Это патология, при которой один глаз видит плохо, хотя с сетчаткой у него всё в порядке. Почему появляется этот синдром и можно ли его исправить без хирургического вмешательства, рассказала врач-офтальмолог DocDeti Кристина Дунайцева.

Причины амблиопии

Самые частые причины синдрома «ленивого глаза»:

Дальнозоркость (гиперметропия) выше физиологической нормы;

Анизометропия — когда у глазных яблок сильно отличаются значения преломляющей способности (рефракции), то есть один глаз видит всё нечётко;

Астигматизм — дефект зрения, при котором изображение искажается, размывается или двоится.

Как развивается синдром «ленивого глаза»

Органы зрения у детей развиваются постепенно — благодаря свету и зрительной работе. В норме 100-процентного зрения ребёнок достигает примерно к 6–7 годам, объяснила офтальмолог.

Есть три сценария развития амблиопии:

У ребёнка хуже видит один глаз, мозг в какой-то момент перестаёт воспринимать картинку с него. Тогда на втором глазу, который и так лучше видит, острота зрения увеличивается ещё больше, а первый может начать косить; Один глаз косит и не участвует в акте зрения, а значит, не работает и не развивается. Тогда и острота зрения в нём не меняется; Есть патологии, которые мешают проводить свет на сетчатку (например, врождённая катаракта).

Как исправить «ленивый глаз»

Главная задача при косоглазии и анизометропии — поставить глаза ровно и максимально скорректировать оптические погрешности. Чем быстрее это сделать, тем больше вероятности, что оба глаза будут видеть одинаково хорошо.

Сначала компенсировать косоглазие пробуют очками. Если они не помогли, тогда нужно уже хирургическое вмешательство, объяснила офтальмолог.

Как понять, что у ребёнка плохо видит глаз

Если у ребёнка нет косоглазия, вовремя заметить «ленивый глаз» бывает проблематично. Вот почему важно регулярно проходить осмотры у окулиста — в 1 месяц, 1 год, 3 года и 6 лет, заключила врач.

Правда ли, что смартфон может посадить зрение

Часто родители просят детей не залипать в телефоне подолгу, потому что так якобы можно испортить зрение. На самом деле это миф, заявила врач-офтальмолог Анастасия Уткина.

По её словам, исследования не подтверждают, что излучение гаджетов может как-то навредить зрению. То есть современные бытовые электронные устройства безопасны для глаз.

Зато зрительная усталость от долгого залипания в смартфоне может спровоцировать синдром сухого глаза. Вот что делать в этом случае.